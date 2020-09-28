أوباميانج: فضلت أرسنال عن برشلونة لسببين.. وأتمنى انضمام عوار

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال

قال بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال إنه تلقى عرضا من برشلونة لضمه، لكنه فضل الاستمرار مع فريقه وتجديد عقده، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "كانال +" الفرنسية.

وصرح أوباميانج قائلا: "كانت هناك عدة عروض، منها برشلونة، وكانت هناك أندية أخرى".

وأضاف "أولويتي كانت البقاء مع أرسنال لسببين، الأول هو المدرب، ميكيل أرتيتا، لأننا تحدثنا بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، كنا في المنزل ونتحدث عدة مرات وأقنعني، خاصة بالمشروع".

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وأتم "بالطبع السبب الثاني هو الحب الكبير الذي أستقبله من الجماهير ومن في النادي، منذ أن تواجدت هنا تمت معاملتي كما لو كنت واحدا منهم، وسأستمر هنا، الأمر بهذه البساطة".

وكان صاحب الـ31 عاما قد جدد تعاقده مع أرسنال في وقت سابق لمدة 3 سنوات خلال الشهر الجاري.

وارتب برشلونة بضم النجم الدولي الجابوني خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقده، خاصة وأنه كان يتبقى له 12 شهرا فيه.

وعند سؤال أوباميانج عن إمكانية ضم حسام عوار قال: "إنه لاعب جيد جدا، آمل أن نكون محظوظين بضم مثل هذا النوع من اللاعبين في نادينا، أنا واثق من أنه يمكنه إضافة الكثير لنا، آمل أن يأتي إلينا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أرسنال بضم عوار من ليون، وأشارت التقارير إلى أن النادي الفرنسي رفض عرضا بقيمة 35 مليون يورو، وأوضحت أن النادي الفرنسي يقدر سعره بـ50-60 مليون يورو.

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