إيمري: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام برشلونة وأعتذر للجمهور

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - فياريال

اعتذر أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال، لجماهير الفريق، بعد الهزيمة العريضة أمام برشلونة.

فياريال سقط برباعية نظيفة أمام برشلونة على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني مساء الأحد.

وقال إيمري بعد اللقاء مبررا تشكيله الهجومي الذي كلّفه التأخر في النتيجة: "قررنا إعطاء الاستمرارية للتشكيل الذي خاض المباريات الماضية لأنه كان حاصلا على الثقة وحتى نستمر بنفس التكتيك، أردنا الاستحواذ على الفكرة، لكننا لم نتمتع بالدقة في الخروج بالكرة".

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وأضاف: "هم ألحقوا الضرر بنا وقاموا بما أردنا تجنبه".

واعترف: "أتحمل مسؤولية أول 45 دقيقة، صحيح أننا بدأنا بشكل جيد نوعا ما، لكن حتى تفوز هنا عليك تقديم أكثر بكثير".

وواصل: "نعتذر للجمهور للصورة التي ظهرنا عليها في الشوط الأول، ولكننا سنتعافى دون شك".

كما تحدث عن لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني: "كوبو يساهم بأشياء في كل مباراة، هو مرتاح للغاية في الجناح الأيمن رغم أنه يستطيع اللعب في أي مكان بخط الهجوم".

وأتم: "نريده أن يعرف متى عليه اختراق منطقة الجزاء ومتى عليه أن يمرر، لكن أعتقد أنه لعب بشكل مميز للغاية".

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