حسين السيد يرد على تقارير انضمامه لـ بيراميدز.. ويكشف "تفاصيل صادمة" في رحلة تونس

رد حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي على التقارير الصحفية الأخيرة التي زعمت انضمامه لفريق بيراميدز.

وقال حسين السيد: "تعجبت للغاية من الأخبار التي خرجت وتقول إنني وقعت لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "عقدي ممتد مع الأهلي لمدة موسمين وسأعود للتدريبات يوم الخميس المقبل، ولا صحة على الإطلاق عما يقال بخصوص انتقالي لـ بيراميدز".

وتابع "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي قرار يتخذه النادي".

وعاد حسين السيد بالذاكرة للوراء قليلا ليحكي ما وصفه بـ" التفاصيل الصادمة" في تجربته مع الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة.

وحكى حسين السيد: "ذهبت للصفاقسي بمبلغ لن يُصدقه أي أحد. مبلغ يجعل الجميع يُشفق علي عنده يعلم قيمته".

وكشف "حصلت من الصفاقسي على 3 آلاف دولار فقط، وفي النهاية تركت الأموال هناك مع صديقي".

واستمر "عندما ذهبت للصفاقسي كنت أتوقع استقبالي وإرسال النادي لسيارة لنقلي، ولكن فوجئت بما حدث وانتظرت طويلا في المطار وبعدها وجدت سيارة نصف نقل مُحملة بالسمك جاءت لنقلي".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي عندما علم بكل ظروفي وبأزمتي المالية، ساندني وتحدث معي محمود الخطيب -رئيس الأهلي- وقال لي إن الأهلي يقف مع أبنائه".

وأتم "الأهلي دفع لي أموالا لمساندتي وأشكر النادي بشدة على وقوفه بجانبي".