مؤتمر كومان: سعيد بـ جريزمان حتى لو لم يسجل.. وهذا موقفي من استقدام مهاجم صريح

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

رونالد كومان - أنسو فاتي - برشلونة

أشاد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، بمستوى لاعبيه في مواجهة فياريال.

برشلونة افتتح حقبة كومان رسميا بانتصار عريض على ضيفه فياريال برباعية نظيفة على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني مساء الأحد.

وصرّح كومان بعد المباراة: "أنا سعيد بالشوط الأول والأربعة أهداف ونسق اللعب، كان شوطا عظيما".

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وخصص كومان إشادة خاصة لـ أنسو فاتي الذي سجّل هدفين وتحصّل على ركلة جزاء: "إنه لاعب شاب وعليه أن يبحث عن الاستمرارية في هذا الأداء. لقد أثبت أنه يمتلك مستقبلا عظيما، وأنا سعيد للغاية بالمباراة التي قدّمها أمام فياريال".

وأوضح: "أخبرته أن مستواه في مباراة إلتشي الودية لم يكن الأفضل، لكنه اليوم قدّم أداءً رائعا، تمركزه كان عظيما، ونحن استغللنا جودته لأننا على دراية جيدة بها".

وظهر برشلونة في اللقاء بطريقة لعب جديدة، هي 4-2-3-1، وعن ذلك قال كومان: "المهم أن تمتلك اللاعبين القادرين على تنفيذ هذه الطريقة، ونحن نمتلكهم بالفعل".

كما قلل من شأن عدم تسجيل أنطوان جريزمان لأي أهداف: "جريزمان تحرك من الجناح الأيمن باتجاه العمق، أنا سعيد بعمله ومستواه ولا يهمني أنه لم يسجل".

وسُئل كومان عما إذا كان يرغب في استقدام مهاجم بسوق الانتقالات الصيفية، فأجاب: "من الرائع دائما أن تمتلك خيارا آخر (يقصد مهاجم صريح)، لكن بإمكاننا اللعب دون رقم 9 صريح في الملعب".

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط من خوض مباراة واحدة في الثلاث جولات.

أما فياريال فتجمد رصيده عند 4 نقاط من ثلاث مباريات، إذ تعادل أمام ويسكا وانتصر على إيبار.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام سيلتا فيجو يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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