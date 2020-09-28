أمير مرتضى: لم يتم التعاقد مع جروس أو فيريرا لأسباب واضحة.. وموقف بابل

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن أمر التعاقد مع المدير الفني هو دور مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك بعد مطالبات الجماهير بالتعاقد مع كريستيان جروس أو جوسفالدو فيريرا قبل أن يتم التعاقد مع جايمي باتشيكو في النهاية.

وقال أمير مرتضى: "ما نفعله دائما من أجل الجماهير وهم على رأسي شخصيا، لكن نحن لا نتعاقد مع مدرب من أجل شخص، البعض يريد ذلك وآخرون مدرب آخر، لذلك نبحث عن الأفضل بشكل عام".

وأضاف على قناة أون تايم سبورتس 2: "الجمهور لم يكن يعلم جروس قبل التعاقد معه بل طالبوا بعودة فيريرا، ولم يكن يعلموا فيريرا قبل قدومه أو حتى باتشيكو".

وتابع "يجب ترك تلك الأمور لمجلس الإدارة فهذا دوره وعمل الأصلح لصالح النادي".

وكشف أمير "جروس تم عرضه علينا عن طريق وكيله وأنه مستعد لقيادة الفريق، أبلغته أنني سأتواصل مع الإدارة وإن لم يكن هناك تحفظات فلن نضيع الوقت".

وتابع "قلت من قبل أنه كان من الأفضل عدم التجديد له لأنه كان سيقتل مشروع النادي للناشئين ويعتمد على عدد معين من اللاعبين دون البقية، لكنه ينجح في المباريات مثل المتبقي من دوري الأبطال 3 لقاءات على اللقب".

وأوضح المشرف العام على الكرة بالزمالك "تحدثت مع رئيس النادي بشأن جروس، وقال لي لا تبلغني أسماء قرروا أنتم كلجنة وامنحوني الاسم للتصديق عليه، تحدثت مع جروس لكنه كان يريد التعاقد لشهرين فقط وليس موسم كامل وربط التعاقد بمستحقاته المتأخرة".

وشدد "هدفنا الفوز بالبطولة، لكن لا أريد تدمير الموسم المقبل من أجل البطولة، في النهاية قد نخسر اللقب وبالتالي ندمر استراتيجية الفريق، وكان من الممكن خسارة اللقب بكارتيرون لكن ستسمر طريقة النادي كما هي".

وأضاف "مساعدوا جروس حصلوا على مستحقاتهم فور مطالتبهم بها سابقا، هو قدم قضية في فيفا ضد النادي ولكنه خسرها".

وبالحديث عن فيريرا قال: "كان يخشى من الضغط الجماهيري قبل بطولة إفريقيا بسبب ضيق الوقت وهذا من أسباب عدم قدومه".

وتابع "بالإضافة إلى ظروف كورونا وصعوبة جمع جهازه المساعد كل ذلك جعله يعتذر في النهاية".

وعن موقف أري بابل أوضح "تصريحاته لوسائل الإعلام رغم عدم إعلان الزمالك ضمه من أسباب عدم إتمام التعاقد معه".

وتابع "يطالبنا بقيده، هل هناك فترة قيد حاليا؟ الموسم لم ينته، تحدث معي 12 شخصا على أنهم وكلاء له".

وأضاف "هناك لاعبون جيدون شاهدناهم لكن عقليتهم تكون سبب في عدم استكمال مشوارهم، لم نحسم موقفنا من اللاعبين الأجانب ولم يخضع للكشف الطبي".

وشدد "لم نسدل الستار، مصلحة النادي فوق كل شئ، إذا كان من المهم ضمه سنتعاقد معه وبعد حسم موقف الأجانب في الفريق".

وبالحديث عن التجديد لبنشرقي قال: "اللاعب في عقده موسمين أين المشكلة، الأولوية للفترة المقبلة ومدير فني يبدأ أول تدريب".

وأتم تصريحاه "لاعب وقع لمدة 3 سنوات هل العرف أن يتم التجديد بعد موسم واحد لسنة رابعة؟ الأمر أشبه بسؤالي عن ماذا سيفعل الزمالك إذا تأهل إلى ربع نهائي الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا".