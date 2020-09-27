ابتسامة كومان الأولى.. برشلونة يضرب فياريال برباعية

افتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد في فياريال ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويلعب برشلونة أول مبارياته في الدوري بعد الحصول على راحة أول جولتين بسبب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي أولى مباريات رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، افتتح أنسو فاتي التسجيل في الدقيقة 15 بعرضية رائعة من خوردي ألبا.

وبعد أربع دقائق فقط سجل فاتي الهدف الثاني بتمريرة رائعة من كوتينيو.

وواصل فاتي تألقه وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35 سجلها ليونيل ميسي على يمين حارس المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول أخطأ باو توريس في تقدير عرضية ميسي وسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وشهد اللقاء مشاركة بيدري وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 70 بدلا من كوتينيو وفاتي، كما شارك ترينكاو وميراليم بيانيتش في الدقيقة 78 بدلا من أنطوان جريزمان وسرجيو بوسكيتس.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط من خوض مباراة واحدة في الثلاث جولات.

أما فياريال فتجمد رصيده عند 4 نقاط من ثلاث مباريات، إذ تعادل أمام ويسكا وانتصر على إيبار.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام سيلتا فيجو يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة.