جوارديولا بعد السقوط التاريخي أمام ليستر: لن أستسلم وسأجد الحلول

لا ينوي بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الاستسلام أمام أخطاء فريقه، بل سيسعى لإيجاد الحلول لكي لا يتكرر السقوط المُهين الذي حدث أمام ليستر سيتي.

ليستر سيتي فجر مفاجأة كبرى ليكتسح مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سيتي تقدم أولا في النتيجة وكان أفضل طوال الشوط الأول ولكن ركلة جزاء جيمي فاردي عدلت النتيجة، قبل أن تتحول الأمور تماما في الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا: "لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول وسجلنا مبكرا، ولكن ليستر اعتمد على الدفاع بعمق وهذا لم يجعل لأمور سهلة أبدا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي عقب المباراة "المشكلة كانت أننا وضعنا أنفسنا تحت ضغط شديد لكي نسجل الهدف الثاني والثالث. علينا أن نكون أكثر هدوءًا".

وتابع "أصبحنا أكثر عصبية وتسبب ذلك في إعطاء ليستر 3 ركلات جزاء، وعندما تفعل ذلك لا يمكنك أن تربح".

وأكمل "لا أعرف كم فرصة جاءت لـ ليستر. دافعوا بعمق ولم يرغبوا في اللعب سوى عن طريق المرتدات فقط".

وأشار "نحن نعلم مدى سرعة فاردي ونعلم أننا أيضا لن نخلق 10 فرص للتسجيل، هذا بالتأكيد يعد أمرا صعبا".

وشدد "لن أستسلم. سأحاول الوصول لحلول بكل تأكيد".

واستمر "أشعر بالأسف للاعبين وللنادي، ولكنها المباراة الثانية في الموسم وعلينا أن نرى ما يمكننا فعله لتفادي تكرار ذلك".

وحقق ليستر سيتي العلامة الكاملة حتى الآن ووصل للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع إيفرتون ومتفوقا بفارق الأهداف.

أما مانشستر سيتي تجمد رصيده عند النقطة 3 في المركز الـ13 ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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