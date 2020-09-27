ليلة تاريخية لـ فاردي ورفاقه.. ثعالب ليستر تمزق مانشستر سيتي وجوارديولا بخماسية

ليلة تاريخية صنعها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ورفاقه أمام مانشستر سيتي ومدربه جوسيب جوارديولا، بفوز الثعالب على الفريق السماوي بخماسية مقابل هدفين.

وواصل ليستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي واكتسح مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بنتيجة 5-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليستر سيتي العلامة الكاملة حتى الآن ووصل للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع إيفرتون ومتفوقا بفارق الأهداف.

أما مانشستر سيتي تجمد رصيده عند النقطة 3 في المركز الـ13 ويتبقى له مباراة مؤجلة.

أرقام تاريخيه

خماسية ليستر سيتي سجلها جيمي فاردي 3 أهداف "هاتريك" وهدف لكل من جيمس ماديسون ويوري تليمانس.

بينما سجل ثنائية مانشستر سيتي رياض محرز وناثان أكي.

وسجل ليستر 3 أهداف من 3 ركلات جزاء ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مباراة واحدة 3 أهداف من ركلات جزاء.

كما أصبح فاردي أول لاعب يسجل "هاتريك" مرتين أمام جوارديولا.

ووصل فاردي للهدف رقم 6 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.

وصف المباراة

تقدم مانشستر ستيي مبكرا في الدقيقة 4 بتسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من رياض محرز.

ثم بدأت صحوة ليستر سيتي بعدما حصل جيمي فاردي على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلته من قبل كايل ووكر.

وسدد فاردي الركلة بنفسه مسجلا منها هدفه الأول والتعادل لليستر سيتي.

وأجرى جوارديولا التغيير الأول في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بنزول اللاعب الشاب ديلاب بدلا من فيرناندينيو.

لكن فاردي لم ينتظر كثيرا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 بطريقة رائعة بكعب القدم ليضع جوارديولا في ورطة.

واستمر فاردي في التألق وحصل على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 58 بعدما تعرض للعرقلة من قبل إريك جارسيا.

وتقدم فاردي لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها هدف ليستر الثالث والهاتريك له.

ثم أجرى جوارديولا التغيير الثاني بنزول فيران توريس بدلا من فيل فودين.

كذلك دفع برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي بلاعب الوسط جيمس ماديسون بدلا من دينيس بارينت.

وأثناء محاولات مانشستر سيتي لتسجيل هدف تقليص الفارق، أطلق البديل جيمس ماديسون تسديدة صاروخية سكنت شباك إيدرسون في الدقيقة 77.

ونجح المدافع ناثان أكي في تقليص الفارق لمانشستر سيتي في الدقيقة 84 بضربة رأسية رائعة من ركلة ركنية.

ولتكتمل كوارث خط دفاع مانشستر سيتي ارتكب بنجامين ميندي ركلة جزاء ضد البديل ماديسون في الدقيقة 88.

وتقدم يوري تليمانس لاعب الوسط وسدد الركلة مسجلا منها هدف ليستر سيتي الخامس في شباك مانشستر سيتي.

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