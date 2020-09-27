رودجرز بعد الخماسية أمام سيتي: استغرق الأمر مني 13 عاما للعب بتلك الطريقة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - مانشستر سيتي

إذا كنت تعتقد أن طريقة اللعب التي أعتمد عليها بريندان رودجرز لكي يتغلب على بيب جوارديولا جاءت في يوم وليلة، فأنت مخطئ تماما، أو هكذا تحدث مدرب ليستر سيتي عقب الانتصار على مانشستر سيتي.

ليستر سيتي فجر مفاجأة كبرى ليكتسح مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سيتي تقدم أولا في النتيجة وكان أفضل طوال الشوط الأول ولكن ركلة جزاء جيمي فاردي عدلت النتيجة، قبل أن تتحول الأمور تماما في الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)

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وقال رودجرز: "لكي تنتصر على مانشستر سيتي عليك أن تركض بلا توقف، لذا يجب أن تكون لديك تلك العقلية".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "الانضباط التكتيكي كان جيدا وبسبب اللعب على المرتدات، عليك أن تُمرر سريعا".

وتابع "تأخرنا في بداية المباراة بعد إنهاء رائع (هدف رياض محرز) ولكننا أظهرنا تمسكنا وحافظنا على الهدوء وأظهرنا قدرتنا على إيذائهم".

وأكمل حديثه قائلا: "يا له من أداء عظيم ونتيجة رائعة. لقد استغرق الأمر مني 13 عاما للعب بتلك الطريقة".

وأوضح "دائما ما أحب اللعب الهجومي ولكن كان علي التفكير في طرق أخرى للحصول على نتائج جيدة في مثل تلك المباريات".

واستمر "جعلنا اللعب في نص ملعبنا مع إغلاق المساحات أمام لاعبي وسط سيتي، وبعد ذلك عليك أن تكون جيدا للانتقال للهجوم بلمستين أو ثلاث فقط".

وأتم "أن تتأخر في النتيجة وتظهر تلك العقلية والهدوء، كان أمرا ممتعا".

وحقق ليستر سيتي العلامة الكاملة حتى الآن ووصل للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع إيفرتون ومتفوقا بفارق الأهداف.

أما مانشستر سيتي تجمد رصيده عند النقطة 3 في المركز الـ13 ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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