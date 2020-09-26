إبراهام يكشف ما قاله لامبارد للاعبي تشيلسي بين شوطي لقاء وست بروميتش

كشف تامي إبراهام مهاجم تشيلسي الإنجليزي ما قاله فرانك لامبارد مدرب البلوز للاعبي فريقه بين شوطي لقاء وست بروميتش ألبيون.

تشيلسي وجد نفسه متأخرا 3-0 أمام وست بروميتش ألبيون بعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود من بعيد ويُنهي اللقاء بالتعادل 3-3. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهام: "في الشوط الأول صعبنا الأمور على أنفسنا".

وأضاف في تصريحات مع سكاي سبورتس عقب المباراة "كان لدي فرصة في الشوط الأول ولم أنجح في تسجيلها، بينما نجح وست بروميتش في التسجيل من كل تسديدة للفريق".

وتابع "دخلنا غرف خلع الملابس ورؤسنا كانت في الأرض. لامبارد أخبرنا أننا لا نبدو كفريق يريد تحقيق الفوز".

وأكمل حديثه قائلا: "كل الشكر لهدف ماونت الذي جعلنا نؤمن بأننا يمكننا العودة في النتيجة".

وأشار "العودة من التأخر 3-0 إلى التعادل 3-3 ليس سهلا أبدا. الأولاد يستحقون الإشادة وعلينا مواصلة العمل لتفادي الأخطاء وعدم تلقي العديد من الأهداف".

وأتم "علينا أن نكون أقوياء معا كفريق".

وأصبح تشيلسي أول فريق في الدوري الإنجليزي يعوض تأخره بثلاثة أهداف نظيفة منذ 2011 عندما حول وست هام تأخره أمام وست بروميتش أيضا إلى تعادل.

سجل ثلاثية وست بروميتش كالوم روبينسون "هدفين" في الدقيقتين الرابعة و25، وكايل بارتلي في الدقيقة 28.

فيما سجل ثلاثية تشيلسي ماسون ماونت في الدقيقة 55، وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة 70، وتامي إبراهام في الدقيقة 3+90.

غاب محترفنا المصري أحمد حجازي للمباراة الثالثة على التوالي عن تشكيل وست بروميتش.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع وست بروميتش في المركز الـ15 برصيد نقطة.

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