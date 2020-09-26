تنس – ميار شريف: دعم محمد صلاح أسعدني جدا.. ونصائح من أًُنس جابر

أبدت المصرية ميار شريف سعادتها، بالدعم الذي قدّمه لها محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مشوارها في بطولة رولان جاروس للتنس.

ميار شريف حققت إنجازا عظيما، وصارت أول مصرية في التاريخ تصل إلى الدور الرئيسي لإحدى بطولات الجراند سلام في التنس.

وصرّحت ميار شريف عبر الموقع الرسمي للبطولة تعليقا على دعم صلاح: "من اللطيف جدا أن أتلقى هذا الدعم من شخص مميز للغاية في مصر".

وأضاف: "صلاح شخص فريد، جعلني أشعر أن هناك شخص مهم يتابعني، حمدت الله على ذلك".

وواصلت: "من المميز بالنسبة لي أن يتعرف عليّ الناس، وأن يدركوا المجهود الذي أبذله وأنني أقوم بشيء مختلف، هذا يشكل مساندة الذهنية".

وأضافت: "ليس من السهل أن تغادر وطنك وتغامر لتكون أحد أفضل اللاعبين في العالم برياضة بلادك ليست الأفضل فيها".

وأكملت: "تحاول حينها أن تؤمن بنفسك وأن تشق طريقك وتعمل بجد كبير، وهو قام بذلك بشكل سريع والآن هو أحد أفضل لاعب كرة القدم في العالم".

وأوضحت: "وهو لم يصل إلى القمة ويتراجع، بل إنه يواصل على نفس مستواه، هذا مذهل".

المصنفة رقم 172 على العالم، سافرت لإكمال دراستها في الولايات المتحدة وممارسة التنس، وحصلت على شهادة في الطب الرياضي من جامعة بيبرداين.

وعن ذلك تقول ميار: "يتملكني شعور رائع، أشعر أنني أخذت الطريق الصحيح، لأن الكثيرين قالوا أن ذهابي إلى الجامعة في أمريكا كان خطأ".

وأضافت: "بدأت العام الماضي في سن الـ23، لكن أمامي الكثير من السنوات في لعب التنس، ولذا لست في عجلة من أمري".

وأكملت: "حتى لو لم أحقق النجاح الآن، فإنني سأكون صبورة خلال العامين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة المقبلين. أدرك أنني أتمتع بالمستوى، وهذا هو الأهم".

اللاعبة المصرية البالغة 24 عاما، تلقت بعض النصائح من التونسية أُنس جابر ومدربها عصام جلالي، قبل المواجهة أمام الأمريكية كاتي ماكنالي في تصفيات رولان جاروس.

أُنس جابر بطلة سابقة لـ رولان جاروس عن فئة الشباب، وتحتل التصنيف رقم 30 على مستوى العالم.

وتقول أُنس جابر: "بصراحة لا أعتقد أن ميار احتاجت إلى نصائحنا، لقد لعبت بشكل رائع، أنا سعيد جدا لأجلها".

وتضيف: "أنا سعيد للغاية لوجود لاعبتين عربيتين في الدور الرئيسي من رولان جاروس، آمل أن نترك انطباعا جيدا في البطولة معا".

وتلعب ميار شريف أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة، يوم الإثنين المقبل، بالدور الأول الرئيسي من رولان جاروس.

وتُنقل مباريات رولان جاروس عبر beIN Sports 9,10.

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