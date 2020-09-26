خبر في الجول – طارق يحيى يقود الزمالك أمام الجونة.. وشرط لتواجد باتشيكو على الدكة

يستمر طارق يحيى في قيادة الزمالك أمام الجونة حتى مع وصول جايمي باتشيكو المدرب الجديد للفريق.

الزمالك يلاقي الجونة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وصول باتشيكو إلى مصر مساء اليوم السبت، على أن يتواجد مع الزمالك غدا أمام الجونة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيستمر في قيادة الزمالك أمام الجونة رغم وصول الجهاز الفني الجديد، وذلك لضيق الوقت ولأنه من قاد آخر مرانين قبل اللقاء.

باتشيكو سيتواجد في المدرجات حسبما يخطط النادي، إلا إذا طلب باتشيكو التواجد على دكة البدلاء، ووقتها سيتواجد مع الجهاز الفني في الملعب، لكن قيادة المباراة ستكون لـ طارق يحيى.

كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي.

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