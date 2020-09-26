خبر في الجول – طارق يحيى يقود الزمالك أمام الجونة.. وشرط لتواجد باتشيكو على الدكة

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 19:17

كتب : إبراهيم رمضان

طارق يحيى - مدحت عبد الهادي - الزمالك - أسوان

يستمر طارق يحيى في قيادة الزمالك أمام الجونة حتى مع وصول جايمي باتشيكو المدرب الجديد للفريق.

الزمالك يلاقي الجونة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وصول باتشيكو إلى مصر مساء اليوم السبت، على أن يتواجد مع الزمالك غدا أمام الجونة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
طولان: باتشيكو مدرب متميز يمكنه جمع أوراق الزمالك.. وفايلر تم تضخيمه إعلاميا وجماهيريا ناشئ الزمالك يجري جراحة لإعادة بناء الرباط الصليبي تقرير غاني: الزمالك عرض مليوني دولار للتعاقد مع مهاجم ريد ستار الصربي مرتضى: الزمالك وسموحة طلبا تأجيل لقاء الكأس رسميا.. وباتشيكو لم يهرب في ولايته الأولى

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيستمر في قيادة الزمالك أمام الجونة رغم وصول الجهاز الفني الجديد، وذلك لضيق الوقت ولأنه من قاد آخر مرانين قبل اللقاء.

باتشيكو سيتواجد في المدرجات حسبما يخطط النادي، إلا إذا طلب باتشيكو التواجد على دكة البدلاء، ووقتها سيتواجد مع الجهاز الفني في الملعب، لكن قيادة المباراة ستكون لـ طارق يحيى.

كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي.

اقرأ أيضا:

مباراة مجنونة في الدوري الإنجليزي

في الدوري – من يبقى ومن يهبط؟

في الدوري الزمالك الجونة طارق يحيى باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشيلسي يُكمل عودة رائعة ليذكر وست بروميتش بما لم يحدث منذ 2011 7 دقيقة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - بيتيس ضد ريال مدريد 14 دقيقة | أوروبا
قائمة أتليتكو مدريد – ظهور أول لـ سواريز أمام غرناطة 36 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – يوفيتش يجاور بنزيمة.. ومودريتش احتياطي أمام بيتيس 49 دقيقة | أوروبا
يقصد الهلال؟ تصريح مثير للجدل من حارس أهلي جدة ساعة | آسيا
مباشر الدوري المصري - طنطا (0)-(0) الأهلي.. الـVAR يلغي الهدف ساعة | الدوري المصري
مصطفى يونس ومجموعة من نجوم الإسماعيلي القدامى يساندون الفريق ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – تعادل "عائلي" بين الترسانة والزرقا.. وفوز أول لمدرب المريخ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك