تشيلسي يُكمل عودة رائعة ليذكر وست بروميتش بما لم يحدث منذ 2011

حول تشيلسي تأخره المفاجئ أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل 3-3، ليقتنص نقطته الرابعة هذا الموسم.

وأصبح تشيلسي أول فريق في الدوري الإنجليزي يعوض تأخره بثلاثة أهداف نظيفة منذ 2011 عندما حول وست هام تأخره أمام وست بروميتش أيضا إلى تعادل.

سجل ثلاثية وست بروميتش كالوم روبينسون "هدفين" في الدقيقتين الرابعة و25، وكايل بارتلي في الدقيقة 28.

فيما سجل ثلاثية تشيلسي ماسون ماونت في الدقيقة 55، وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة 70، وتامي إبراهام في الدقيقة 3+90.

غاب محترفنا المصري أحمد حجازي للمباراة الثالثة على التوالي عن تشكيل وست بروميتش.

فيما اعتمد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على ويلي كاباييرو في حراسة المرمى بدلا من كيبا.

وظهر تياجو سيلفا لأول مرة هذا الموسم بقميص تشيلسي وارتدى شارة قيادة البلوز، لكن حال الدفاع لم يتحسن.

حيث تقدم أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق كالوم روبينسون الذي وقف دون رقابة تماما من دفاع تشيلسي وسدد على يسار كاباييرو.

ثم بدأ تشيلسي في تهديد مرمى وست بروميتش، وحرمت العارضة تيمو فيرنر من تسجيل التعادل بعد تسديدة مباشرة قابل بها عرضية ماسون ماونت.

وعكس سير اللعب، أخطئ تياجو سيلفا في تمرير الكرة ليجدها كالوم روبينسون ويسجل الثاني بسهولة.

واستمرت كوارث دفاع تشيلسي، ليسجل كايل بارتلي الثالث بعد عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيسر على رأس دارنيل فيورلونج الذي مررها إلى بارتلي داخل منطقة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك بسهولة.

وتدخل لامبارد مع بداية الشوط الثاني، فأشرك كالوم هودسون أودي بدلا من ماتيو كوفاسيتش، وسيزار أزبيلكويتا بدلا من ماركوس ألونسو.

وسيطر تشيلسي تماما على مجريات اللعب، حتى نجح ماونت في تسجيل هدف تقليص الفارق من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة البلوز حتى نجح البديل أودوي في تسجيل الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة من كاي هافرتز.

وخرج تياجو سيلفا وشارك أوليفر جيرو لتعزيز الهجوم.

وبعدما ظن الجميع أن مساعي تشيلسي توقفت عند هذا الحد، خطف تامي إبراهام هدف التعادل واكتمال العودة بمتابعة لتسديدة ماونت.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع وست بروميتش في المركز الـ15 برصيد نقطة.