في الجول يكشف موعد وصول باتشيكو وجهاز الزمالك الجديد لـ مصر

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 00:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو - الزمالك

يصل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد لنادي الزمالك قبيل لقاء الجونة، ويقود الفريق في اللقاء مباشرة.

علم FilGoal.com بأن جايمي باتشيكو سيصل إلى القاهرة في الساعات المتأخرة من مساء بعد بغد السبت.

وسيكون رٌفقة باتشيكو على الطائرة، كل من أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذي سبق له العمل في الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا.

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خاديم فاي مدرب الحراس لن يتواجد على نفس الطائرة وذلك لعدم تواجده في البرتغال، ولكن سيلحق بهم في وقت لاحق لبدء مهمته مع الفريق.

المدرب صاحب الـ62 عاما سيوقع على عقود ارتباطه بنادي الزمالك فور وصوله إلى مصر أيضا رسميا.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بأسماء وتاريخ مساعدي باتشيكو في الجهاز الجديد للزمالك. (طالع التفاصيل)

وسيتواجد باتشيكو في الملعب خلال لقاء الزمالك والجونة في الدوري، والمقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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