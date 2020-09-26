ماجد سامي لـ في الجول: على الأهلي والإعلام عدم التحدث عن بيع بيكام حاليا

يرى ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ضرورة عدم تحدث الأهلي ووسائل الإعلام حو احتمالية رحيل أحمد رمضان "بيكام" مدافع الفريق في الوقت الحالي.

وقال ماجد سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "على وسائل الاعلام والأهلي متمثلا في إدارة تسويقه عدم الحديث عن بيع بيكام أو وجود صفقات تبادلية بين الناديين الوقت الحالي".

وأضاف "بيكام لاعب في وادي دجلة ولدينا مباريات هامة ومفترق طرق للفريق، فكيف يتحدث الجميع عن توقيع لاعب الآن في هذه المرحلة الصعبة".

رئيس وادي دجلة أتم "لا نحب أن تتحدث وسائل الاعلام أو بعض إدارات الأندية عن الأمر في تلك المرحلة لأننا نركز الآن على ما تبقى من مباريات".

حازت خيرت رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة كشف لـFilGoal.com مساء أمس الجمعة رغبة الأهلي في ضم اللاعب بالفعل.

من جهة أخرى، كشف مصدر من الأهلي بأن النادي لم يتوصل لأي اتفاق مع وادي دجلة حتى الآن بخصوص اللاعب. (طالع التفاصيل)

أحمد رمضان بيكام شارك هذا الموسم في 28 مباراة حتى الآن بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ23 عاما كان أحد أعضاء منتخب مصر تحت 23 سنة الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وادي دجلة من جهة أخرى يعاني من نتائج سيئة هذا الموسم، إذ ينافس الفريق للبقاء في الدوري.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري –الذي يهبط صاحبه للدرجة الثانية- وبرصيد 28 نقطة.

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