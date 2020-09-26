رغم دخوله قائمة ريال مدريد.. آلام الظهر تبعد مارسيلو عن مباراة بيتيس

أعلن ريال مدريد أن لاعبه مارسيلو لم يسافر مع الفريق إلى إشبيلية تمهيدا لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وضم المدرب زين الدين زيدان، الظهير الأيسر مارسيلو، لقائمة فريقه استعدادا للمباراة والتي ضمت 22 لاعبا.

لكن آلام الظهر أبعدت البرازيلي عن المواجهة في بيان النادي الإسباني صباح السبت.

وجلس مارسيلو (32 عاما) احتياطيا في أولى مباريات ريال مدريد بالموسم الجديد والتي انتهت بلا أهداف ضد ريال سوسييداد.

ويقضي مارسيلو موسمه الـ14 مع ريال مدريد وشارك مع الفريق في 509 مباريات وسجل 38 هدفا وأرسل 97 تمريرة حاسمة.

وتوج مارسيلو بـ22 لقبا مع ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد يوم الأربعاء وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على ليفانتي.

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