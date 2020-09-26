كومان: غضب ميسي طبيعي.. لكنه ملتزم

يتقبل رونالد كومان مدرب برشلونة غضب ليونيل ميسي نجم الفريق من رحيل صديقه لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد، مشيرا إلى ثقته في تقديم الساحر الأرجنتيني كل ما لديه للنادي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة ضيفه فياريال يوم الأحد في أول مباراة رسمية لبرشلونة في الموسم الجديد:"غضب ميسي طبيعي لأن صديقه رحل، لكن لا أشك في التزامه. رأيته يتدرب".

وأضاف المدرب الجديد لفريق بلاوجرانا "أحب التركيز على اللاعبين المتاحين، يتبقى أسبوعان (على إغلاق سوق الانتقالات) وربما نجلب لاعبين أو يرحل آخرون، علينا أخذ الوضع الاقتصادي في الحسبان".

وبسؤاله عن اقتراب ممفيس ديباي أو لاوتارو ماريتينز، نجما ليون وإنتر ميلان على الترتيب، من الانضمام لبرشلونة، أجاب نجم هولندا السابق "لا شيء مستبعد، لكن مثلما قلت، أركز على اللاعبين المتاحين. برشلونة لابد أن يكون مستعدا دائما لتقوية قائمته".

وعن إبلاغه سواريز بالرحيل عن النادي أوضح "بدا أنني الشخص السيئ في الفيلم لكن الأمر ليس كذلك، منذ تواصلت معه أظهرت الاحترام له وقلت له من الصعب أن تلعب، لكن إن بقي سيكون ضمن القائمة. قبل توقيعي لعقد تدريب برشلونة، كان النادي يفكر في بضعة أمور، وحاولت تدعيم هذه الأفكار. ليست فقط قرارات المدرب".

وعن فيليبي كوتينيو الذي عاد للفريق بعد إعارة لبايرن ميونيخ، قال مدافع برشلونة السابق:"يستطيع اللعب في مركز الرقم 10، أو في الجناح الأيسر، أريده ان يظهر قدراته، لديه قدرة على التصويب الجيد، يعجبني وأتمنى أن نفوز هذا الموسم".

وأتم "الرغبة في التغيير تعجب البعض وليس الكل، هذا جزء من وجودك في أفضل ناد بالعالم، رغم ذلك أتمنى أن أحظى ببعض الهدوء للتفكير بشكل جيد".

وتأجلت مباراة برشلونة في الجولة الأولى من الدوري ضد إلتشي.

وبعد مواجهة فياريال بأربعة أيام يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو ثم في 4 أكتوبر يستضيف إشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

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