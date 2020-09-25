وادي دجلة لـ في الجول: الأهلي يرغب في استعادة رمضان بيكام.. ولكن

كشف حازم خيرت رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة عن رغبة الأهلي في استعادة أحمد رمضان "بيكام" مدافع الفريق.

وقال خيرت في تصريحات لـFilGoal.com: "نعم الأهلي لديه رغبة بالفعل في استعادة أحمد رمضان "بيكام" خلال الفترة المقبلة".

واستدرك "لكن الوقت الآن ليس مناسبا للحديث في مثل تلك الأمور".

خيرت أكمل "نريد حاليا الحفاظ على تركيز الفريق واللاعبين لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

من جهة أخرى قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لم نتوصل حتى الآن لاتفاق حول إعادة أحمد رمضان بيكام أو حصلنا على توقيع اللاعب كما قيل".

وأتم "لا صحة أيضا لاتفاق حول دخول محمد شريف في الصفقة أو غيره. كل هذه الأمور سابقة تماما لأوانها".

أحمد رمضان بيكام شارك هذا الموسم في 28 مباراة حتى الآن بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ23 عاما كان أحد أعضاء منتخب مصر تحت 23 سنة الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وادي دجلة من جهة أخرى يعاني من نتائج سيئة هذا الموسم، إذ ينافس الفريق للبقاء في الدوري.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري –الذي يهبط صاحبه للدرجة الثانية- وبرصيد 28 نقطة.

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