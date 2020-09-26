التشكيل – حجازي يغيب عن وست بروميتش.. وكاباييرو أساسي على حساب كيبا في تشيلسي

يغيب المصري أحمد حجازي عن قائمة فريقه وست بروميتش ألبيون في مواجهة تشيلسي، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعانى حجازي من إصابة أجّلت ظهوره الأول مع وست بروميتش هذا الموسم، وعاد للتدريبات بشكل متأخر، وبالتالي لا يتواجد على مقاعد البدلاء أمام البلوز.

فيما يشهد تشكيل تشيلسي اعتماد المدرب فرانك لامبارد على المخضرم الأرجنتيني ويلي كاباييرو في حراسة المرمى بدلا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

ويأتي هذا القرار تمهيدا لخروج كيبا من حسابات لامبارد بشكل كامل، فور اكتمال جاهزية الحارس الجديد إدوارد ميندي الذي حضر بشكل رسمي قبل يومين.

كما يشهد تشكيل تشيلسي ظهور تياجو سيلفا في الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته، إذ يشارك في قلب الدفاع بجوار أندرياس كريستنسن.

اللافت أن تياجو سيلفا يرتدي شارة قيادة تشيلسي بالفعل، في ثاني مبارياته فقط مع البلوز، بعد أن خاض 61 دقيقة في كأس الرابطة أمام بارنسلي قبل أيام قليلة.

كما يلعب تامي أبراهام في مركز المهاجم الصريح، مع حضور تيمو فيرنر على الجناح.

تشكيل وست بروميتش ألبيون:

حراسة المرمى: سام جونستون

الدفاع: سيمي أجايي – كايل بارتلي – دارا أوشي

الوسط: دارنيل فورلونج – جيك ليفرمور – رومين ساويرس – كونور تاونسند

الهجوم: ماتيوس بيريرا – كالوم روبينسون – جرادي ديانجانا

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

الدفاع: ريز جيمس – أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت

الهجوم: كاي هافيرتز – تامي أبراهام – تيمو فيرنر

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبليكويتا – فيكايو توموري – جورجينيو – روز باركلي – كالوم هودسون أودوي – أوليفييه جيرو

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