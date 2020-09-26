سولشاير: ربما نستحق الخروج بنقطة.. وسعداء لعدم وجود جوزيه مورينيو

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - برايتون - مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد سعادته للفوز وعدم تواجد جوزيه مورينيو في مباراة اليوم.

يونايتد فاز بسيناريو مثير في الدقيقة 100 بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تصدى القائمين والعارضة لـ 5 كرات من برايتون. (طالع التفاصيل)

المدير الفني قال عقب المباراة: "ربما كنا نستحق الخروج بنقطة، ولا نستحق أكثر من ذلك، لكن شخصية الفريق تستحق أكثر".

وتابع عبر "BT Sport": "الموسم الماضي تعادلنا كثيرا، وهذا تفوق لنا، علينا أن نكون سعداء لعدم وجود جوزيه مورينيو (مدرب الفريق السابق وتوتنام الحالي) لقياس أبعاد المرمى".

مورينيو قبل مباراة شكينديا في الدوري الأوروبي التقط صورا مع أبعاد المرمى التي جاءت أقل من المعتاد. (طالع التفاصيل)

وواصل "ردة الفعل بعد الهدف الأول كانت جيدة بعد استقبال الهدف الأول والثاني وهذا شيء كبير بالنسبة لنا مقارنة بالموسم الماضي".

وأتم المدرب النرويحي "خضنا مباراة أمام فريق صعب، لم يكن لدينا القوة والحدّة لكننا فزنا، ولدينا المزيد من العمل".

مانشستر يونايتد تفوق بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الأول في الدوري بعد الخسارة من كريستال بالاس 3-1 في الجولة الماضية.

5 مرات تعاطفت فيها القائمين والعارضة مع دي خيا، من بينها 3 تسديدات للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي لم تسكن أي تسديداته شباك الإسباني.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يصيب القائمين والعارضة 3 مرات في مباراة واحدة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008 مع مانشستر يونايتد.

تقنية الفيديو كانت حاسمة أيضا في المباراة فألغت ركلة جزاء لـ برايتون ثم هدفا لـ مانشستر يونايتد، ثم احتسبت ركلة جزاء في الـ +98.

سولشاير مورينيو مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
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