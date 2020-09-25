مورينيو يسخر من صغر مرمى شيكنديا: أدركت بيدي أن الأبعاد ليست صحيحة

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام من صغر حجم مرمى فريق شيكنديا المقدوني في الدوري الأوروبي.

توتنام تفوق بنتيجة 3-1 ووصل لدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وفسر مورينيو قائلا: "قبل اللقاء كان هناك موقفا طريفا لأن الحراس أخبروني أن المرمى صغير، تأكدت بنفسي من الأمر".

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وتابع عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "الحراس الذي يبقون ساعات وساعات في المرمى عرفوا أن أبعاد المرمى ليست صحيحة".

وأضاف "لست حارس مرمى، لكنني أعرف كرة القدم منذ كنت صغيرا وأعرف أنه عندما أفرد ذراعي وأعرف المسافة أيضا، لذلك شعرت حينها أن هناك شيء خاطئ".

وأتم "أخبرنا مراقب المباراة وقال لنا أن المرمى أصغر بـ 5 سنتيمترات، وطلبنا بالطبع تغيير المرمى بآخر صحيح الأبعاد".

المباراة شهدت مشاركة جو هارت لأول مرة في مباراة رسمية منذ انضمامه لصفوف الديوك اللندنية عقب انضمامه في الصيف الحالي.

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