محمد يوسف عن تدريب الأهلي: أنا جندي أخدم وطني.. لكن لا يوجد شيء رسمي

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد يوسف - الأهلي

علق محمد يوسف لاعب ومدرب الأهلي السابق على تكهنات اقترابه من قيادة الأخير مع الرحيل المتوقع لريني فايلر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء.

وقال يوسف (49 عاما) عبر تويتر:"أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسؤولية بإذن الله لأنكم خلفى، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأت التصريحات بالفترة الأخيرة عن رحيل مدرب الأهلي فايلر وترشيحي لتولي المسؤولية بدلاً عنه".

وواصل "صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمة لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية، جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة".

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واستمر "أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبنائه، ولكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التي نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكنني التعليق أو القول سوى أنه لا شيء مما قيل تم رسمياً".

وأتم "وأنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه إلى خدماتي كالجندي في خدمة وطنه، أعدكم أنني سأكون على قدر المسؤولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصي على إسعادكم، فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد".

وتوترت العلاقة بين السويسري فايلر والأهلي بسبب مطالب للأول الذي يحق له فسخ التعاقد مع النادي في أول عشرة أيام من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الأهلي في بيان إنه يحسم مستقبل فايلر مع الفريق يوم الخميس المقبل، بينما أوضح تقرير أن الأخير قد يعود إلى الدوري البلجيكي.

وسبق ليوسف تدريب الأهلي 3 مرات حقق في الأولى منها لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

ودرب لاعب إنبي السابق، فريق الأهلي، خلفا لباتريس كارتيرون في نوفمبر 2018 وخلفا لمارتن لاسارتي في أغسطس 2019.

وقاد يوسف أندية الشرطة العراقي وسموحة وبتروجت ولم يدرب منذ ترك الأهلي في بداية الموسم الجاري مع قدوم فايلر.

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