تقرير بلجيكي: فايلر قد يحقق عودة قوية ومفاجئة للدوري من بوابة جنت

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

زعمت صحيفة voetbal24 البلجيكية إمكانية عودة السويسري ريني فايلر المدير الفني الحالي لـ الأهلي، للتدريب في أوروبا من جديد من بوابة الدوري البلجيكي مرة أخرى.

الصحيفة البلجيكية أشارت إلى "فايلر قد يعود قريبا وبشكل مفاجئ إلى الدوري البلجيكي، لأنه يبدو أنه سيترك عمله في الأهلي".

ووضعت الصحيفة احتمالية عودة فايلر إلى بلجيكا من بوابة نادي جنت الذي ما زال يبحث عن مدربه الجديد و"ربما يُغري فايلر إدارة جنت للحصول على خدماته".

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وأصدر الأهلي بيانا رسميا اليوم الجمعة حدد من خلاله موعد الخميس المقبل، كموعد نهائي لتحديد موقف فايلر. (طالع التفاصيل)

جنت البلجيكي وصيف النسخة الماضية من الدوري، يعاني بشدة من بداية الموسم الجديد في بلجيكا.

معاناة جنت في الدوري جعلت إدارة النادي تُقيل مدرب الفريق لازلو بولوني بعد أقل من شهر من تعيينه، وذلك بعد جمع 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

إيفان دي فيت رئيس نادي جنت خرج بعد قرار إقالة المدرب ليعترف بأنه "أخطأت في قرار تعييني بولوني، ربما التسرع هو السبب"، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة رويترز وقتها.

وتولى المدرب المساعد مسؤولية قيادة جنت، وحتى اللحظة لم يختر النادي مدربه الجديد.

ويحتل جنت المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

ويستعد النادي البلجيكي لمواجهة دينامو كييف الأوكراني في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما خسر لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

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