مؤتمر مورينيو: لا أحب شكوى اللاعبين

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن على اللاعبين تقبل الجلوس على دكة البدلاء حين لا يشاركون بصفة مستمرة في المباريات.

وقالت تقارير إن ديلي ألي، الذي تزعم وسائل إعلام انتقاله إلى أرسنال أو باريس سان جيرمان، غير راض عن جلوسه كبديل في مباريات فريق سبيرز.

وصرح البرتغالي في مؤتمر صحفي "لا أحب شكوى اللاعبين، لا أحب شعورهم بالإحباط، لا أحب أن يشعروا أنني ضدهم حين لا أختارهم".

وواصل المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي "أريد من اللاعبين القتال للمشاركة لدقائق وأن يظهروا رغبتهم في الوجود في الملعب، حين تلعب لتوتنام عليك إدراك أن الفريق يريد التحسن ولا يمكن للاعبين ضمان المشاركة باستمرار".

وأتم "عليهم الاستعداد للقتال من أجل المشاركة".

ويستضيف توتنام فريق نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يواجه تشيلسي في مباراة مرتقبة في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وخسر توتنام مباراته الأولى في الدوري بهدف ضد إيفرتون قبل أن يسحق مضيفه ساوثامبتون بنتيجة 5-2.

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