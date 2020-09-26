حوار – 9 رسائل من الجنايني عن "الانتخابات والدوري واختفاء الكؤوس والانضباط ومئوية اتحاد الكرة"

وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، رسائل قاطعة حول كافة القضايا المثارة على الساحة.

الجنايني تحدث عن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وسبب عدم ترشحه فيها، وعن اختفاء كؤوس أمم إفريقيا، وقرارات الانضباط وغيرها من القضايا.

وكل ما يلي على لسان عمرو الجنايني في حواره مع قناة أون تايم سبورتس.

متحف اتحاد الكرة

"بعد 100 سنة للكرة المصرية كان أبسط رد للجميل هو توجيه رسالة للاعبينا تاريخيا بأن أسماءكم ستبقى مكتوبة هنا لتكون ذكرى لأحفادهم يفتخرون بها. ما تم مجرد خطوة وبحلول العام القادم سنكون قد شيدنا متحفا كبيرا في مشروع الهدف".

قرارات الانضباط

"لا أخاف أحدا ولا أعمل حساب لانتخابات أو غيره. منذ يومنا الأول حذفنا من قاموسنا كلمة مجاملات".

"من يتخذ قرارات لجنة الانضباط؟ قاضي يحكم وفقا للوائح والقوانين. أقسم بالله لم يسبق أن ناقشنا أي قرار قبل صدوره. أنا مالي؟".

"عدم تنفيذ عقوبات الغرامات المالية؟ الأندية لها مستحقات لدينا وسنقطتع الغرامات منها. وقت وصولي كانت بعض الأندية تدين لاتحاد الكرة بمبالغ كبيرة لكننا صفرنا العداد في يناير وبدأنا رصيدا جديدا لكل فريق".

"لا أبالي الهجوم علينا والحملات الالكترونية ضدنا. طالما نعلم بأننا نتخذ القرارات الصحيحة فلا نهتم. في عملي أنا لا أحب ولا أكره".

استئناف الدوري بعد كورونا

"راضي وفخور بأداء زملائي في اللجنتين المسابقات والطبية لخروج منتج الدوري المصري بعد عودته بهذا المستوى المبهر على مستوى المعايير العالمية. لأول مرة في تاريخ فيفا منحوا قرار عودة النشاط للحكومات، ولذلك كان قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط إلزاميا لنا".

"الحظ خدمنا بإلغاء بطولة أمم إفريقيا وكأس العالم العسكري بطريقة جعلتنا سنستطيع إنهاء الموسم المقبل دون أن نكون مضغوطين".

"سنٌنهي كافة المسابقات في مصر بداية من الدرجة الرابعة وحتى الدوري الممتاز. بذلنا كل هذا الجهد احتراما لمجهودات كل فريق اجتهد وحتى لا يسجل التاريخ فوز فريق ما ببطولة اعتباريا أو بالجدارة الرياضية".

سبب عدم ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

"من اليوم الأول وقعت على عدم ترشحنا للانتخابات أنا وكل أعضاء اللجنة الخماسية، بجانب أنني أعتبر هذا العام بثابة التجنيد لخدمة بلدي فقط".

"بالطبع لا أحزن مما يقال عن علاقتي بـ ممدوح عباس. رجل محترم وخَير وعلاقتي به إنسانية بحتة".

عدم تأجيل قمة الدور الأول

"موقفي بعدم تأجيل قمة الدور الأول صحيح مليون %. الجدول ثابت ومعروف وقلت قبلها بأن التأجيل سيكون في حالة صدور قرار أمني فقط. هل 4 أيام قبل المباراة فترة قليلة؟ إقامة المباريات هو الطبيعي والتأجيل يكون استثناء".

"فخور بما يقدمه الشاب حسام الزناتي كمدير لإدارة المسابقات في اتحاد الكرة".

أزمة اختفاء كؤوس أمم إفريقيا

"أثناء الجرد رصدنا بعض المفقودات في كؤوس أمم إفريقيا. عدنا إلى السجلات فلمنجد هذا مثبتا. بالتالي كان لا بد من تقديم بلاغ وإثبات الأمر لأن هذا تراث مصر ويجب الحفاظ عليه. الآن يتم التحقيق في الأمر".

مئوية اتحاد الكرة

"أعدكم باحتفالية لم تحدث من قبل بمئوية اتحاد الكرة. سنقيم مباراة ودية عالمية في مصر وسندشن موقعا رسميا بعداد تنازلي وأمور كثيرة سنخطط لها في الفترة المقبلة".

تتويج الأهلي

"أنا لا أخترع العجلة. ليفربول فاز بالدوري الإنجليزي قبل عدة جولات ولم يستلم الكأس سوى في الجولة الأخيرة. هنا أيضا الأهلي حسم اللقب وسنسلمه الدرع في الجولة الأخيرة وباحتفالية كبيرة".

رسالة ختامية

"راضي تماما عن فترتي في اتحاد الكرة. أقسم بالله لم أجامل الزمالك أو أجور على الأهلي إطلاقا".

video:1

اقرأ أيضا:

إكرامي ينتقل إلى بيراميدز

ماذا قال إكرامي في مؤتمر تقديمه بـ بيراميدز