الأهلي: نحدد موقف فايلر النهائي يوم الخميس المقبل

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي موعد الخميس المقبل كموعد نهائي لإعلان موقف النادي من السويسري ريني فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن تحديد موعد الخميس المقبل جاء بعد "استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني".

ونفت إدارة الأهلي "كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر"، وأشار النادي في بيانه إلى "ما يقال كلام عار تماما من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر".

وأوضح النادي "قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه (الخميس المقبل - 1 أكتوبر 2020)، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليا وقاريا".

ماذا حدث؟

السويسري ريني فايلر تسبب في حالة غضب كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بعدما عاد لمقر إقامته عقب المران ولم يجتمع مع ممثلي النادي، مثلما كان منتظرا.

عرضت إدارة الأهلي عددا من العروض للمدرب السويسري من أجل ضمان استمراره حتى نهاية الموسم، لكنها قوبلت بالرفض من قبل المدرب السويسري.

وعلم FilGoal.com العروض المقدمة من الأهلي إلى فايلر والتي قوبلت بالرفض وكانت كالآتي:

- فايلر لم يوافق على السفر الآن والعودة قبل أول أكتوبر، وتمسك بالرحيل مطلع الشهر والعودة 5 أكتوبر إلى مصر.

- رفض فايلر، حسبما علم FilGoal.com، عرض الأهلي باستقدام أسرته في طائرة خاصة على نفقة النادي.

- لم يوافق فايلر على كتابة تعهد كتابي باستكمال الموسم حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، كما رفض إلغاء البند الذي يسمح بفسخ التعاقد من 1 إلى 10 أكتوبر.

وطلب فايلر من الأهلي إجازات دورية كل فترة وشدد على ضرورة الحصول على راتبه بداية كل شهر وليس في اليوم الرابع والخامس مثلما حدث عقب جائحة كورونا.

كما طلب فايلر من الأهلي ضرورة الحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وعدم الانتظار لنهاية المسابقة بعدما حسم الفريق اللقب.

وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.

وخاض فايلر 42 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر في مناسبتين فقط.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.

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