رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : عاطف شادي

شريف إكرامي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر.

ووقع إكرامي على عقد لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، مع بيراميدز.

ويقدم نادي بيراميدز حارسه الجديد في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، للحديث أكثر عن تفاصيل الصفقة وحديث إكرامي عن تحديه الجديد.

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ويعد إكرامي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 8 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

أنا شريف إكرامي.. حلقات سيرة ذاتية قدمها FilGoal.com مع الحارس المخضرم

في الدوري بيراميدز الأهلي شريف إكرامي
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