مؤتمر تقديم إكرامي: عن سبب الانضمام إلى بيراميدز.. وهل يعود لو طلبه الأهلي؟ ومستقبله الإداري

قدم نادي بيراميدز حارسه الجديد شريف إكرامي في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، وكشف عن تعاقده لمدة 3 سنوات مع الفريق.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

المؤتمر أقيم في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي وكذلك لتقديم الحارس الدولي المصري بواسطة الثلاثي، ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وينقل لكم FilGoal.com وقائع المؤتمر كاملة.

في البداية تحدث ممدوح عيد لتقديم إكرامي قائلا: "نفتخر بتقديم شريف لاعبا في صفوف بيراميدز، سيكون إضافة هائلة بفضل شخصيته وإمكانياته".

وواصل "خبرات شريف خارج وداخل الملعب ستساعدنا على تحقيق طموحات وأهداف النادي وخططه المستقبلية".

وتابع "إكرامي يمتلك خبرات هائلة ولعب تحت ضغوط كبيرة ووجوده إضافة، وسعداء بوجوده معنا".

لينتقل الحديث إلى هاني سعيد المدير الرياضي الذي قال: "نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات، والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة".

وعن دور الحارس صاحب الـ37 عاما قال سعيد: "إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس قوية، وإكرامي قادر على قيادتها".

وأردف "أتمنى له التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".

الأهلي أعلن خلال شهر أغسطس الماضي نهاية مهمة إكرامي مع الفريق رغم عدم انتهاء الموسم بعد.

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي قائلا: "نرحب بوجود شريف في النادي، ووجوده معنا إضافة هائلة وهو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم".

وواصل "التعاقد معه استغرق وقتا طويلا فبمجرد أن بات متاحا في سوق الانتقالات تم التفاوض معه لقيمته الكبيرة، والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط، وفخور بإتمام هذه الصفقة".

وأردف "لم نفاوض إكرامي كما تردد منذ الموسم الماضي، والمفاوضات استغرقت وقتا طويلا، إنه إضافة فنية هائلة داخل وخارج الملعب، ووجوده سيساعد النادي على تحقيق طموحاته".

والآن انتقلت الكلمة إلى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز والذي قال: "لا يمكنني التعليق بعد ما قيل عني وأشكر بيراميدز على تفهمهم لرغبتي، أعلنت قراري في فبراير والموضوع كان به احتراف بشكل كبير، كانت لدي قناعة أن أي نادي سأتواجد به بأن تكون به مقومات فنية معينة منها اعتيادي على المنافسة على البطولات".

وواصل "حينما تحدثت معهم وجدت طموحا قويا وهناك تحد قوي في الموسم المقبل".

وأكمل "كان لدي اتفاق حتى نهاية الموسم للإعلان عن وجهتي المقبلة، ثم حدثت بعض المتغيرات جعلت الإعلان في هذا التوقيت، أشكرهم على احترافيتهم وتقديرهم الأدبي لي، وأن نحقق هدفنا سويا".

وأردف "سواء حققنا الأهداف أم لا سنكتسب احترام الجميع".

وعن سبب اتخاذه القرار للانضمام إلى بيراميدز قال: "السبب هو التقدير الأدبي قبل المادي الذي وجدته من النادي كان عاملا حاسما في المفاوضات، كل شيء كان واضحا وسهلا، بعد مرحلتي مع الأهلي وجدت أن هذا المكان هو أفضل اختيار وقررت منح نفسي الوقت لاتخاذ القرار".

وتابع الدولي المصري: "لا يوجد وجه للمقارنة بين بيراميدز والأهلي اتخذت قراري بعد نهاية رحلتي مع الأهلي، كان الأمر بيراميدز مقارنة بكل العروض وبيراميدز كان أفضل اختيار، والتأجيل كان رغبة مني في الحصول على مساحة للتفكير، والمتغيرات التي حدثت جعلتنا نختار هذا التوقيت للإعلان عن الصفقة وليس نهاية الموسم، هذه الفترة تحد جديد في مسيرتي مختلفة عن الأهلي".

وردا على سؤال هل يتمنى العودة إلى منتخب مصر قال إكرامي: "أتمنى أن أعود للمنتخب، دائما لدي هدف وأولويات، الأولوية هي تثبيت نفسي ثم أنظر لما بعده، أتمنى أن يكون لدي دور مجددا في المنتخب وكل شيء نصيب".

إكرامي لعب 24 مباراة دولية مع منتخب مصر واستقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7 مرات.

وتواجد صاحب الـ37 عاما آخر مرة مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2018 لكنه تواجد على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاثة بدور المجموعات قبل توديع البطولة.

أحد الصحفيين قاطع المؤتمر للسؤال عن موقف رجب بكار ووجه سؤاله إلى هاني سعيد مدير التعاقدات، ليقول سعيد: "انضمام شريف قيمة فنية كبيرة سواء داخل أو خارج الملعب نظرا لتجربته وخبراته وقدرته على التحكم في غرفة الملابس".

وواصل "بالنسبة لرجب بكار رغم أن السؤال لا علاقة له بالمؤتمر، هو لاعب كبير ومهم وهو يستعد للمشاركة وسيتواجد معنا في الفترة المقبلة ونعتمد عليه ولا توجد مشاكل مع أي لاعب في الفريق".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن الأهلي يخطط لضم المدافع صاحب الـ29 عاما بعد تجميده ومنعه من المشاركة خلال الفترة الماضية.

بكار انضم إلى بيراميدز قادما من سموحة في صيف 2018.

وشارك بكار خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

عادت الأسئلة إلى شريف إكرامي، هذه المرة حول هل توجد مشكلة مع الأهلي؟ ليقول: "لا توجد مشكلة في الأهلي، يمكننا أن نقول إنها أمر ضد رغبتي، مرحلتي مع الأهلي أفتخر بها وهي سبب في سعي بيراميدز لضمي، هي مرحلة وانتهت ولا أحاول مقارنة الماضي بما هو قادم، لا أفضل الحديث عن المنافسة مع لاعبين، نظرتي ليست من يلعب لكنها مجموعة كاملة، الراحة والتقدير الأدبي قبل المادي وأخيرا كيف سأقوي مركز حراسة المرمى بوجودي".

وواصل "لا أنظر للمشاركة لأن هذا هدفي، لكن الموضوع في النهاية كرة قدم، كل شيء يعتمد عليك والأمور الفنية، والأمور الفنية لا تقاس بالأسماء".

اتجه أحد الصحفيين للسؤال إلى ممدوح عيد المدير التنفيذي حول هل يستهدف بيراميدز ضم لاعبي الأهلي؟

ليرد عيد: "هناك من يحاولون تصدير فكرة أن بيراميدز يركز على ضم لاعبي الأهلي، إن نظرت للفريق ليس لدينا عدد كبير في الملعب منهم، نركز على تدعيم الفريق ومن الأفضل لضمه، لو كان اللاعب متعاقد مع نادي فنضمه بالاتفاق مع الأندية فمعناه أنها رغبة مشتركة بين الناحيتين. من يصدر مثل تلك الأمور لديه أغراض لأن قيمة الأهلي والزمالك كبيرة جدا وهذا يجعل الخبر يُقرأ أكثر، لكن لا صحة لهذا الأمر، هدفنا في التعاقد هو احتياجات الفريق والإضافة الفنية والشخصية لبيراميدز".

عاد إكرامي للحديث مجددا ليقول: "ما حدث في الفترة الماضية هو أنني لم أستمر في الموسم أعلنت الآن الموضوع بسيط، كنت أعتقد أنني سأكمل الموسم في الأهلي".

ثم عقب عمرو بسيوني مدير التعاقدات: "المفاوضات بدأت في فبراير لم تكن صعبة لكنها أخذت وقتا طويلا، كانت لديه عروض من خارج مصر وعرضين من مصر، لكن تميز في علاقته معنا بالوضوح، احترمنا رغبته وقدر تقديرنا له، ونجحنا في النهاية في ضمه وهذا شيء كبير بالنسبة لنا".

وواصل إكرامي: "كما قلت سابقا وأنا أرحل عن الأهلي، شعرت أن تلك المرحلة انتهت بالنسبة لي، أنني أديت دوري في الأهلي، وآن الأوان لرحيلي، كلاعب محترف تضع أهدافا حققتها في النادي الذي تنتمي له أمر جيد لم يحدث الأمر وفقا للظروف تحققها في مكان آخر، رحلت إلى هولندا وعدت، هناك متغيرات تجعل رغبتك أقوى في اتخاذ قرار آخر، وأعتقد أنني تحدثت بمنتهى الشفافية في فبراير أمام الجميع".

ليقاطع أحد الصحفيين الأسئلة إلى إكرامي، ويوجه سؤلا إلى ممدوح عيد، هل توجد صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها؟

يجيب: "لا يمكنني التأكيد على ميعاد صفقات، حينما ينتهي الموسم ندخل فترة إعداد ووقتها نعلن ضم لاعبين، وارد جدا أن نضم لاعبين أجانب ومحليين، لكن حاليا لا نعلن أي شيء ولا يمكن أن نمنح ميعادا للإعلان عن الصفقة، قد تكون هناك رتوش لإتمام الصفقات وقد لا تتم فلا يمكنني منح موعد".

ثم جاء سؤال حول هل يرغب النادي في التعاقد مع ريني فايلر مدرب الأهلي.

أجاب ممدوح عيد قائلا: "نحن في مؤتمر تقديم شريف إكرامي، الأسئلة عن فايلر ليس في محلها وأي سؤال خارج الإطار لن يتم الرد عليها".

ليسأل أحد الصحفيين: هل لو تعرض الحراس المقيدين إفريقيا للإصابة حاليا، وطلب الأهلي عودتك هل ستعود؟

أجاب إكرامي: "أنا حاليا لاعب لبيراميدز، عادة لا أجيب على سؤال يبدأ بـ لو، لكن الرأي الأول والأخير يخص النادي المتعاقد معه والرأي سيكون مشتركا".

وتابع ممدوح عيد بعده: "لا يوجد موقف للنادي لأنه لا يوجد موقف حاليا، مثل هذه القرارات تتخذ بشكل جماعي وليس في مؤتمر صحفي".

ليعقب إكرامي: "الأهلي حينما يتخذ قرارا رسميا لا مجال في الرجوع به، السؤال افتراضي تماما لا أعتقد أنه سيتحقق".

وأخيرا اختتمت الأسئلة بسؤال، عن مستقبل إكرامي وهل يسعى لتولي منصب إداري في الأهلي مستقبلا؟ ليجيب حارس بيراميدز: "لم يكن لدي حلم بتولي منصب إداري في الأهلي مستقبلا، ليس لدي خطة مستقبلية، كل ما أفكر به هو استثماري لنفسي حاليا ولم أفكر بعد في المستقبل بعد الكرة".

وواصل "ليس لدي هدف بأن أتولى منصبا معينا بعد الكرة".

وأتم "قلت إنه لو احتجني الأهلي سأتواجد، لكن ليس هدفي هو منصب في الأهلي، هدفي إنهاء المسيرة بشكل أدبي ومحترف وأنظر لما هو قادم".

مع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا.