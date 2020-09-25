مؤتمر أنشيلوتي: رونالدو سجل 56 هدفا في وجود جيمس.. وهذه رسالتي لـ كالفيرت ليوين

يعتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون، أن مهاجميه يمتلكون ما يكفي من صناع اللعب ليسجلوا الكثير من الأهداف.

إيفرتون يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعد انطلاقته المميزة بتحقيق 6 نقاط من أول مباراتين.

وصرّح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "كل القائمة جاهزة باستثناء ماسون هولجيت وجاراد برانثوايت".

وبرر استبعاد فابيان ديلف من قائمة مواجهة كريستال بالاس: "فابيان ديلف كان بعيدا لفترة طويلة، وقد تعافى بشكل جيد وخاض 60 دقيقة بشكل مميز، لكني أريده أن يحصل على مزيد من الحصص التدريبية وأن يكون جاهزا لمنافسات الدوري الإنجليزي".

كما جدد الثقة في جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق: "لا يجب أن نركز على بيكفورد، لقد بدأ بشكل مميز ولعب مباراة رائعة أمام توتنام، أنا لست مركزا عليه مثلكم، إنه حارس مرمى عظيم".

وأكد: "بيكفورد يحظى بكامل ثقتي، لا نبحث عن حارس مرمى آخر".

واعترف: "نبحث عن قلب دفاع، لو سنحت لنا فرصة في سوق الانتقالات فسنتحينها".

وتحوّل أنشيلوتي للحديث عن دومينيك كالفيرت ليوين الذي سجل 4 أهداف في أول جولتين: "كالفيرت ليوين متحمس للتطور، ونحن نحاول مساعدته، إنه يقوم بأغلب العمل لأنه لاعب رائع حقا، لديه المساحة للتطور في المباريات بسبب جودته، لكن عليه التمتع بالاستمرارية".

وأوضح: "كالفيرت ليوين عانى من مشكلة صغيرة في العضلة الخلفية أمام فليتوود، لكنه جاهز للمشاركة".

وأضاف: "أتمنى أن يصل كالفيرت ليوين إلى 20 هدفا هذا الموسم، ومن خلفه لدينا أيضا جيمس، وأندري جوميش، وسيجوردسون، وهذا أمر يُسعِد مهاجمينا، لدينا أيضا بيرنارد الذي يجيد صناعة اللعب. لو لم يسجل كل مهاجم 20 هدفا على الأقل هذا الموسم فسيكون لديهم مشكلة معي".

وواصل: "في وجود جيمس بـ ريال مدريد، رونالدو تمكن من تسجيل 56 هدفا، بصراحة لن أطلب من دومينيك تسجيل 56 هدفا، ولكن عليه أن يقدّم أفضل ما لديه".

وشرح تمركز جيمس في الملعب: "في اللحظة الراهنة، جيمس لا يلعب كرقم 10 صريح، بالطبع لديه القدرة على اللعب هناك، لكننا نشركه على الجهة اليمنى، ليس كجناح تقليدي، لأنه يحب الدخول إلى العمق".

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