تنس – تحقق الإنجاز.. ميار شريف إلى الدور الرئيسي من رولان جاروس

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

ميار شريف - تنس

تأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس إحدى بطولات جراند سلام بفضل فوزها في نصف نهائي الدور التمهيدي.

وفازت ميار اليوم الجمعة على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني 2-0 بعد الفوز بمجموعتين بنتيجتي 6-1 و6-3.

وجاء ذلك الانتصار رغم فارق الـ16 مركز في التصنيف العالمي للاعبة الإيطالية.

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وكانت ميار فازت في ربع النهائي على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0 في ربع نهائي الدور التمهيدي.

وفي نصف النهائي فازت على الأمريكية كاتي مكنالي بمجموعتين بنتيجة 6-2 و6-4.

وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وأصبحت ميار هي أول لاعبة مصرية تتأهل للأدوار الرئيسية في رولان جاروس بفضل ذلك الانتصار.

تنس ميار شريف رولان جاروس
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