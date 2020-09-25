هندرسون يغيب عن ليفربول أمام أرسنال
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 16:23
كتب : FilGoal
أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن قائده جوردان هندرسون سيغيب عن مباراة أرسنال يوم الإثنين بسبب الإصابة.
جوردان هندرسون
النادي : ليفربول
وكشف الألماني في مؤتمر صحفي أن لاعب الوسط هندرسون (30 عاما) لن يستطيع اللحاق بالمباراة التي يستضيفها ملعب أنفيلد رود في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض هندرسون لإصابة في الفخذ خلال مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري والتي حسمها ليفربول حامل اللقب بهدفين.
وشارك تياجو ألكانتارا، المنضم حديثا إلى ليفربول قادما من بايرن ميونيخ، بدلا من هندرسون في الشوط الثاني.
وقد يشارك الإسباني تياجو (29 عاما) منذ البداية أمام أرسنال.
ويلعب ليفربول مرتين ضد أرسنال خلال 4 أيام، الأولى في الدوري والثانية في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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