تقرير غاني: الزمالك عرض مليوني دولار للتعاقد مع مهاجم ريد ستار الصربي

زعم موقع Ghanasoccernet الغاني أن الزمالك قدم عرضا لنادي ريد ستار بلجراد للحصول على المهاجم الغاني ريتشموند بواكي ييادوم مقابل مليوني دولار.

ريتشموند بواكي النادي : ريد ستار بلجراد الزمالك

وكتب أن الفارس الأبيض ينتظر رد النادي الصربي بشأن العرض.

ويلعب بواكي في ريد ستار منذ يناير 2017 وشارك مع الفريق في 94 مباراة وسجل 58 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

وتوج بواكي بلقب الدوري الصربي 3 مرات.

وشارك اللاعب الأسبق لأتالانتا وإلتشي في 13 مباراة مع منتخب غانا آخرها حين تعادل ضد مصر بهدف لمثله في تصفيات مونديال 2018.

وسجل بواكي 5 أهداف مع غانا منها هدف ضد مصر في مباراة ودية تفوق فيها فريقه بنتيجة 3-صفر في يناير 2013.

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