تقرير: أزارو وافق على التنازل عن مستحقاته لدى الاتفاق للعودة إلى الفريق

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

وليد أزارو

زعمت صحيفة الرياضية السعودية أن وليد أزارو لاعب الأهلي وافق على العودة إلى نادي الاتفاق لكن تتبقى موافقة الأول على قيمة انتقال مهاجمه المغربي.

وكتبت الصحيفة أن أزارو وافق على شروط الاتفاق للعودة إلى الفريق رغم صدر قرار بمنعه من اللعب في الدوري السعودي بسبب عدم استكماله للموسم المنصرم حين لعب معارا من الأهلي إلى النادي السعودي.

وأوضحت أن أزارو وافق على خصم الاتفاق 50% من مستحقاته عن الموسم الماضي.

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ومن جانبه، طلب الأهلي من الاتفاق مبلغا قدره 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من إعارة اللاعب للأخير في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق طلب التعاقد مع أزارو مقابل 400 ألف دولار على أن يقدم التماسا للسماح للاعب بالعودة للدوري السعودي، لكن الأهلي رفض العرض.

وشارك أزارو في 7 مباريات مع الاتفاق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يقرر بعد الأهلي موقفه بشأن أزارو، هل يستمر مع الفريق أم يرحل إلى ناد آخر.

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