ميسي في رسالة وداعه لـ سواريز: كنت تستحق الرحيل بشكل أفضل وليس الطرد.. لم أعد متفاجئا منهم

شن ليونيل ميسي قائد برشلونة هجوما لاذعا على إدارة ناديه في رسالة وداعه لمهاجم الفريق الأسبق وأتليتكو مدريد الجديد لويس سواريز.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ونشر ميسي صورة تجمعه بسواريز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الجمعة وعلق عليها قائلا: "اليوم خطرت لي فكرة ودخلت إلى غرفة الملابس وافتقدت شيئا ثمينا".

وواصل "إنه لأمر صعب ألا أستمر في مشاركتك يوما بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة بيننا وأشياء كثيرة لن تُنسى أبدا".

وتابع ميسي "سيكون من الغريب رؤيتك ترتدي قميصا آخر وأكثر من ذلك مواجهتك".

وأضاف "كنت تستحق الرحيل كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وألا يتم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء يفاجئني بعد الآن".

وأتم ميسي رسالته "أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا، وأراك قريبا يا صديقي".