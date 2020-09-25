ميسي في رسالة وداعه لـ سواريز: كنت تستحق الرحيل بشكل أفضل وليس الطرد.. لم أعد متفاجئا منهم
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 11:45
كتب : رامي جمال
شن ليونيل ميسي قائد برشلونة هجوما لاذعا على إدارة ناديه في رسالة وداعه لمهاجم الفريق الأسبق وأتليتكو مدريد الجديد لويس سواريز.
لويس سواريز
النادي : أتليتكو مدريد
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
ونشر ميسي صورة تجمعه بسواريز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الجمعة وعلق عليها قائلا: "اليوم خطرت لي فكرة ودخلت إلى غرفة الملابس وافتقدت شيئا ثمينا".
وواصل "إنه لأمر صعب ألا أستمر في مشاركتك يوما بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة بيننا وأشياء كثيرة لن تُنسى أبدا".
وتابع ميسي "سيكون من الغريب رؤيتك ترتدي قميصا آخر وأكثر من ذلك مواجهتك".
وأضاف "كنت تستحق الرحيل كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وألا يتم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء يفاجئني بعد الآن".
وأتم ميسي رسالته "أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا، وأراك قريبا يا صديقي".
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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.