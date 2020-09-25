مواعيد مباريات الجمعة 25 سبتمبر 2020.. العشري ضد تلميذه والاتحاد يتحدى مدربه السابق
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 10:03
كتب : FilGoal
تستكمل مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة بثلاث مواجهات تبدأ في تمام الثالثة عصرا على ملعب حرس الحدود.
يتحدى فيها طارق العشري، مدرب الحدود، تلميذه ولاعبه السابق عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش.
وفي الخامسة والنصف مساء يلعب مصر للمقاصة أولى مبارياته بعد رحيل المدرب إيهاب جلال، حين يستضيف المقاولون العرب.
والثامنة مساء وعلى ملعب الإسكندرية يستضيف الاتحاد مدربه السابق حلمي طولان المدير الفني لإنبي.
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