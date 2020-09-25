مواعيد مباريات الجمعة 25 سبتمبر 2020.. العشري ضد تلميذه والاتحاد يتحدى مدربه السابق

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 10:03

كتب : FilGoal

الاتحاد - الأهلي - قميص مؤمن زكريا

تستكمل مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة بثلاث مواجهات تبدأ في تمام الثالثة عصرا على ملعب حرس الحدود.

يتحدى فيها طارق العشري، مدرب الحدود، تلميذه ولاعبه السابق عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش.

وفي الخامسة والنصف مساء يلعب مصر للمقاصة أولى مبارياته بعد رحيل المدرب إيهاب جلال، حين يستضيف المقاولون العرب.

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والثامنة مساء وعلى ملعب الإسكندرية يستضيف الاتحاد مدربه السابق حلمي طولان المدير الفني لإنبي.

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