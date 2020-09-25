رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو وبالميراس

رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مواجهة بالميراس وفلامنجو في الدوري البرازيلي رغم إصابة 16 لاعبا بـ فيروس كورونا في صفوف الأخير.

ويمتلك فلامنجو 12 لاعبا في قائمته فقط متاحا لخوض المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.

بطل الدوري البرازيلي تقدم بطلب لتأجيل المباراة لكن الاتحاد المحلي رفض وطلب الاستعانة بلاعبي الفريق الشباب.

مانويل فلوريس مدير المسابقة قال الاتحاد البرازيلي إنه يتفهم أسباب طلب التأجيل، لكنه أشار إلى أن "هناك فريقا كافيا" للمباراة، مع إمكانية ضم ستة لاعبين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه "تم رفض قضايا مماثلة"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراء المناسب والاقتصادي" بشأن هذا الموضوع.

وكان النادي قد أرسل خطابا لتأجيل مباراة أتليتكو باراناينسي في 4 أكتوبر المقبل لحين تعافي باقي اللاعبين.

ويأمل النادي في أن يتعافى أكبر عدد ممكن قبل يوم الأربعاء المقبل ومواجهة إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري في الجولة الخامسة من كوبا ليبرتادوريس.

مباراة الذهاب في الإكوادوري انتهت الأسبوع الماضي بالخسارة القاسية بخماسية دون مقابل لحامل لقب المسابقة القارية.

ويسعى الفريق لتكرار ما حدث مع بوكا جونيورز أن يتعافى اللاعبون مبكرا وتظهر نتيجة مسحتهم سلبية من أجل المشاركة في المباراة.

إذ يمكن للاعبين خوض المباراة حال جاءت نتيجة مسحتهم قبل المباراة بـ 24 ساعة سلبية وفقا للوائح الاتحاد القاري.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" قد أعلن لائحته بشأن المصابين بـ فيروس كورونا وهو ما تسبب سابقا في جدل بين ناديي ليبرتاد الباراجوياني وبوكا جونيورز قبل اللقاء (طالع التفاصيل)

فلامنجو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

ويحتل الفريق وصافة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري برصيد 9 أهداف.

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