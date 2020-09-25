رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو وبالميراس

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 14:21

كتب : إسلام أحمد

الهلال السعودي - فلامنجو البرازيلي - كأس العالم للأندية

رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مواجهة بالميراس وفلامنجو في الدوري البرازيلي رغم إصابة 16 لاعبا بـ فيروس كورونا في صفوف الأخير.

ويمتلك فلامنجو 12 لاعبا في قائمته فقط متاحا لخوض المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.

بطل الدوري البرازيلي تقدم بطلب لتأجيل المباراة لكن الاتحاد المحلي رفض وطلب الاستعانة بلاعبي الفريق الشباب.

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - زلزال في فلامنجو.. حامل اللقب يسقط بخماسية "تعزيز على مستوى عال".. إيسلا ينضم لـ فلامنجو البرازيلي داني ألفيش ينفي رحيله لـ فلامنجو: فريقي الوحيد هو ساو باولو رسميا – مساعد جوارديولا السابق يرث تركة جيسوس الثقيلة في فلامنجو

مانويل فلوريس مدير المسابقة قال الاتحاد البرازيلي إنه يتفهم أسباب طلب التأجيل، لكنه أشار إلى أن "هناك فريقا كافيا" للمباراة، مع إمكانية ضم ستة لاعبين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه "تم رفض قضايا مماثلة"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراء المناسب والاقتصادي" بشأن هذا الموضوع.

وكان النادي قد أرسل خطابا لتأجيل مباراة أتليتكو باراناينسي في 4 أكتوبر المقبل لحين تعافي باقي اللاعبين.

ويأمل النادي في أن يتعافى أكبر عدد ممكن قبل يوم الأربعاء المقبل ومواجهة إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري في الجولة الخامسة من كوبا ليبرتادوريس.

مباراة الذهاب في الإكوادوري انتهت الأسبوع الماضي بالخسارة القاسية بخماسية دون مقابل لحامل لقب المسابقة القارية.

ويسعى الفريق لتكرار ما حدث مع بوكا جونيورز أن يتعافى اللاعبون مبكرا وتظهر نتيجة مسحتهم سلبية من أجل المشاركة في المباراة.

إذ يمكن للاعبين خوض المباراة حال جاءت نتيجة مسحتهم قبل المباراة بـ 24 ساعة سلبية وفقا للوائح الاتحاد القاري.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" قد أعلن لائحته بشأن المصابين بـ فيروس كورونا وهو ما تسبب سابقا في جدل بين ناديي ليبرتاد الباراجوياني وبوكا جونيورز قبل اللقاء (طالع التفاصيل)

فلامنجو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

ويحتل الفريق وصافة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري برصيد 9 أهداف.

اقرا أيضا

ميسي يهاجم برشلونة بقوة

مواعيد مباريات الجمعة

فلامنجو بالميراس الدوري البرازيلي كوبا ليبرتادوريس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – حرس الحدود يواجه طلائع الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو وبالميراس 22 دقيقة | أمريكا
مؤتمر سولشاير: دي بيك وبرونو وبوجبا يستطيعون اللعب سويا.. ووظيفتي لا تشمل جعل اللاعبين سعداء 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هداف ميلان الشاب: أردت فقط أن أصرخ عندما سكنت الكرة الشباك 49 دقيقة | أوروبا
تقرير: أزارو وافق على التنازل عن مستحقاته لدى الاتفاق للعودة إلى الفريق ساعة | السعودية
سعد سمير: أعود لمران الأهلي خلال 4 أسابيع.. ونعمل على علاج الأخطاء ساعة | الدوري المصري
حجازي يعود لتدريبات وست بروميتش ألبيون ساعة | المحترفون
تقرير: مؤيد اللافي يقترب من الوداد المغربي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده
قد ينال إعجابك