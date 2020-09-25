كلوب: أخطأت باستبدال شاكيري

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

شاكيري يسدد أمام نيوكاسل

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول باستعجاله إخراج لاعبه جيردان شاكيري من الملعب ظنا منه أن الأخير تعرض لإصابة أمام لينكولن سيتي يوم الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وأشاد الألماني بشاكيري وتاكومي مينامينو بعد اكتساح مضيفه بنتيجة 7-2 ليضرب ليفربول موعدا مع أرسنال في الدور ثمن النهائي يوم الخميس.

وقال كلوب بعد المباراة:"شاكيري قدم مباراة ممتازة، كان خطأي (استبداله)، كان سليما تماما، كاحله التوى بشكل بسيط لكنه كان بخير. لا شك في قدرات شاكيري، لم يكن هناك شك أبدا".

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وأضاف "أحببت ما قدمه مينامينو، انخرط في مواقف كثيرة خلال المباراة. المنافس اضطر لتنفيذ ركلة البداية سبع مرات وأول شخص ضغط لاسترجاع الكرة مرة أخرى كان مينامينو. لقد وضع إيقاع الضغط في المباراة".

ويستضيف ليفربول فريق أرسنال يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز وبعد 3 أيام يتواجه الناديان مجددا على ملعب أنفيلد رود في كأس الرابطة.

وليفربول وأرسنال ضمن 5 أندية فقط حققت انتصارين حتى الآن في الدوري، مع إيفرتون وليستر سيتي وكريستال بالاس.

ويدافع ليفربول عن لقبه في الدوري بعدما توج بالبطولة التي غابت عنه 30 عاما.

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