حوار – حمدي فتحي: فايلر يحبني.. وتعرضت للعقوبة في إنبي من أجل الأهلي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - وادي دجلة

أشاد حمدي فتحي لاعب الأهلي بدور مدربه السويسري ريني فايلر، في مساعدته بعد عودته من الإصابة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال حمدي فتحي عبر قناة الأهلي: "فايلر يتحدث معي طوال الوقت ويدعمني فنيا ونفسيا، هو يحبني".

وأضاف: "ساعدني كثيرا بعد الإصابة وأخبرني أنه لن يتركني حتى أستعيد مستواي كاملا".

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وتابع: "تحدث معي في المباراة الماضية وقال لي إنه يريد إراحتي لأننا نلعب مباريات كثيرة في وقت ضيق، وأنا كنت في حاجة إلى الراحة بالفعل".

وعن التتويج بلقب الدوري الـ42: "كان هناك الكثير من الحديث عن عدم رجوع الدوري، لكننا كان لدينا ثقة كبيرة في عودته، وفي تتويجنا باللقب مثلما يحدث كل موسم".

وواصل: "لاعبو الأهلي يركزون في عملهم ولا يلتفتون لما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "الوضع كان أصعب الموسم الماضي بعد تأخرنا بفارق 8 نقاط، قامت علينا وقتها حملة كبيرة جدا، لكننا ركزنا من أجل حسم الدوري حتى آخر دقيقة".

وشدد: "يجب ألا نركز في مثل هذه الأمور لأنها قد تؤثر علينا نفسيا ومعنويا".

واعترف حمدي فتحي أنه كان يحلم بتمثيل الأهلي منذ الصغر: "هدفي من صغري اللعب في الأهلي، حتى عندما صعدت للدوري الممتاز مع دمنهور، كنت (بموّت) نفسي حتى أصل للأهلي".

وكشف: "في إنبي ابتعدت عن التدريبات 45 يوما وتم إيقافي، كنت أضغط وقتها من أجل إتمام انتقالي إلى الأهلي".

وأضاف: "وصلني عرض من الأهلي بداية الموسم، كان في آخر أسبوعين من القيد ورفضه المدرب وقتها خالد متولي، وبالتالي استمررت مع إنبي لمدة 6 أشهر وقدّمت معهم كل ما عندي".

وواصل: "عندما وصلني عرضا ثانيا من الأهلي في يناير لم يكن ممكنا أن أفوّت الفرصة مجددا، نفسيا كان سيكون وضعا صعبا عليّ".

وأوضح: "محمد فضل كان يتواصل معي دائما وقتها بشكل يومي منذ بداية الموسم، هو أكثر شخص تعب في انتقالي إلى الأهلي".

وسُئل حمدي فتحي عن قراره حال تلقيه عرضا كبيرا من نادٍ منافس، وجاءت إجابته: "لا زلت صغيرا وطموحي التواجد في الأهلي، لا أفكر في المال فقط، والأهلي لن يقف على أحد، أي شخص يتمنى ارتداء قميص الأهلي".

وأتم موجها رسالة لـ مؤمن زكريا: "مؤمن حضر إليّ وسمح لي بارتداء القميص رقم 8، لكني أقول أن يعود إلينا وسيجد رقم 8 ينتظره".

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