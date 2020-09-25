مرتضى: الزمالك وسموحة طلبا تأجيل لقاء الكأس رسميا.. وباتشيكو لم يهرب في ولايته الأولى

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 01:29

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقديم خطابا رسميا لاتحاد الكرة، لطلب تأجيل لقاء سموحة في كأس مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "تواصلت مع فرج عامر رئيس سموحة اليوم لتأجيل لقاء الزمالك وسموحة في كأس مصر".

وأضاف "أرسلنا نحن وسموحة خطابين للجنة الخماسية لتأجيل اللقاء، وفي المقابل ترفض اللجنة الخماسية ذلك".

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رئيس الزمالك أتبع "اللجنة الخماسية ترفض تأجيل لقاء سموحة رغم موافقة الطرفين ويقولون على جثتنا؟ أحذركم من غضبة الجماهير".

وواصل "كيف ألعب يوم 5 أكتوبر في الإسماعيلية، ثم أواجه وادي دجلة في القاهرة يوم 8 وبعدها حرس الحدود في الإسكندرية يوم 12 وبعدها أسافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل موعد المباراة بخمسة أيام فقط".

الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي يوم 18 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى تطرق للحديث عن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، فقال "حين قلت قبل 10 أيام بأن فايلر سيرحل كان ذلك لأنني أعلم الأمر".

واسترسل "كنت أتمنى إذاعة اجتماع الخطيب مع فايلر كما أذعت اجتماعي بـ كارتيرون. لم أتحايل على كارتيرون للبقاء لكن كنت أعرض عليه كافة الحلول لأكشف كذبه وحقيقة امتلاكه لعروض".

وعن باتشيكو مدرب الزمالك العائد للنادي قال "باتشيكو لم يهرب في الولاية الأولى".

وأتم "رئيس نادي الشباب السعودي على رأس وفد منهم جاءوا إلى مقر الزمالك باحترام وعرضوا علينا إعادة المدرب أو دفع الشرط الجزائي إذا كان يتواجد شرطا جزائيا في التعاقد".

FilGoal.com كشف في وقت سابق موعد وصول باتشيكو إلى مصر لبدء مهمته في تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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