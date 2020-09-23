تشكيل الأهلي - وليد سليمان وكهربا أساسيان ضد نادي مصر

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بمحمود عبد المنعم "كهربا" أساسيا ضد نادي مصر.

ويلعب نادي مصر ضد الأهلي في الجولة الـ29 من الدوري المصري في استاد الكلية الحربية.

وعاد أحمد فتحي للتشكيل الأساس للأهلي، بينما يلعب محمد هاني في مركز الجناح الأيمن.

ويشارك أيضا وليد سليمان في التشكيل الأساسي للأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: محمد هاني – وليد سليمان – كهربا.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – محمد فخري – عربي بدر – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – علي معلول – أليو بادجي – حسين الشحات – أيمن أشرف.

الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 73 نقطة، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

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