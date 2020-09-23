وكيله لـ في الجول: انضمام رجب بكار إلى الأهلي؟ التفاوض من خلال بيراميدز وليس فسخ التعاقد

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

رجب بكار مع بيراميدز أمام الأهلي

نفى تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار مدافع بيراميدز ما تردد من أنباء حول قيام النادي الأهلي بضم اللاعب مجانا بعد استبعاده من التدريبات وتجميده ومنعه من المشاركة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح النحاس قائلا: "لم يشرع النادي أو اللاعب في فسخ التعاقد كما أشيع، ولا يوجد اتفاق مع الأهلي على هذه الخطوة من الأساس".

وواصل "رجب بكار يشعر بالراحة والاستقرار مع بيراميدز ويريد البقاء أكثر من الرحيل، ومتقبل فكرة أن المشاركة حق أصيل للجهاز الفني، كما أنه عليه المنافسة مع أي زميل له موجود أو قادم بحكم أنه يلعب لنادي كبير يسعى لحصد البطولات التي يشارك بها محليا وإفريقيا، ومن الطبيعي تواجد أكثر من لاعب قوي في كل مركز".

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وأكمل "اللاعب يتفهم ويتقبل عقوبة التدريب المنفرد وغير معترض عليه لكن كان يريد توضيح لماذا تم استبعاده فقط، كما أن هناك لقاء قريب مع هاني سعيد المدير الرياضي لمناقشة هذا الموضوع خاصة وأنه ليس هناك لائحة تنص على أن عدم حضور مباراة ومشاهدتها تستوجب عقوبة فنية وإدارية".

وتابع "بالرغم من أن هناك بند واضح وصريح في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على حق اللاعب في فسخ التعاقد إن تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول والتدريب مع الناشئين، إلا أن رجب بكار لم ولن يفكر في استخدام هذا البند في ظل العلاقة القوية والمحترمة التي تجمعه بنادي بيراميدز".

وأتم "لو أن هناك رغبة من الأهلي واللاعب في التفاوض لن يكون إلا من خلال موافقة ومعرفة نادي بيراميدز وستكون بشكل رسمي محترم".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن الأهلي يخطط لضم المدافع صاحب الـ29 عاما بعد تجميده ومنعه من المشاركة خلال الفترة الماضية.

في نفس الوقت الذي تشدد لائحة اتحاد الكرة للاعبين على أنه لا يجوز للنادي منع اللاعب من التدريب مع فريقه المقيد به.

بكار انضم إلى بيراميدز قادما من سموحة في صيف 2018.

وشارك بكار خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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