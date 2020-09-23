خبر في الجول – فايلر يطلب إجازة ولم يبلغ الأهلي بالرحيل حتى الآن

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 13:58

كتب : أحمد الخولي

فايلر - الأهلي - الزمالك

حتى الآن، لم يبلغ ريني فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برغبته في الرحيل رسميا عقب انتهاء مشاركة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن السويسري المتوج بلقب الدوري لم يصارح الأهلي بالرغبة في الرحيل رسميا، في ظل رغبة واضحة لدى إدارة النادي بتوضيح سريع من فايلر حول موقفه.

وفي الأيام الماضية، طلب فايلر إجازة عقب مباراة الترسانة المقرر لها يوم 30 سبتمبر في دور الـ 16 لكأس مصر، ليعود إلى سويسرا لمدة 3 أو 4 أيام.

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طلب فايلر، تزامن مع ما ينقله لإدارة الأهلي من تلميحات مستمرة بعدم الراحة وحاجته لمراجعة قرار استمراره مرة أخرى مع أسرته، في ظل قلقه من التفشي العالمي لفيروس كورونا.

تلك التلميحات، حسبما علم FilGoal.com، كانت سببا في ضيق شديد لدى إدارة الأهلي التي ترى أنها توفر كل ما في الإمكان للمدرب السويسري.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 23 أكتوبر.

وتوج الأهلي مع فايلر بلقب السوبر المصري والدوري المحلي قبل نهايته بـ 6 جولات.

ريني فايلر الأهلي في الدوري
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