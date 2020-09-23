تشكيل نادي مصر - ثنائي هجومي أمام الأهلي

دفع طارق عبد الله المدير الفني لنادي مصر بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الأهلي.

ويلعب نادي مصر ضد الأهلي في الجولة الـ29 من الدوري المصري في استاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل نادي مصر كالآتي:

المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا.

الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال.

الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.

الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 73 نقطة، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

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