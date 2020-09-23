مصدر بـ اللجنة الأولمبية لـ في الجول: تلقينا شكاوى من 5 أطراف ضد مرتضى منصور

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 12:58

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن تلقيها عدد من الشكاوى الرسمية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا شكاوى من محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد".

وأضاف المصدر "كذلك، تلقينا شكاوى من لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وعدة شكاوى ومذكرات من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

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وأوضح المصدر أن اللجنة الأولمبية قد تفصل في تلك الشكاوى التي وصفها بأنها ضمت "ما اعتبره الشاكون خروجا عن المألوف في المجال الرياضي"، في الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة رئيس نادي الزمالك بمنعه من المشاركة في أي نشاط يخص كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وكانت اللجنة الخماسية قد تقدمت بشكوتين ضد رئيس الزمالك بعد ما بدر منه بعد توقيع غرامة عليه من قبل لجنة الانضباط. (طالع التفاصيل)

وأعلنت لجنة الانضباط في وقت سابق تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه التحكيم. (طالع التفاصيل)

ورد مرتضى منصور على العقوبة الموقعة عليه بشكل غاضب في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

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