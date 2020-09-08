قرارات الانضباط: تغريم مرتضى والقيعي وفرج عامر وحلبية وطارق يحيى والعشري

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 22:01

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس الزمالك 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه التحكيم.

وفي ذات الإطار وبسبب الهجوم على التحكيم واتحاد الكرة قررت اللجنة تغريم كل من فرج عامر رئيس سموحة وسمير حلبية رئيس المصري 50 ألف جنيه لكل منهما.

وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي، وطارق يحيى مدير قطاع الناشئين في الزمالك، وطارق العشري المدير الفني الأسبق للمصري، وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك.

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كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وعدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن القرارات المنتظرة من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم. (طالع التفاصيل)

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