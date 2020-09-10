مصدر من اللجنة الخماسية يكشف لـ في الجول التقدم بـ4 شكاوى ضد مرتضى منصور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 00:17

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تقدمت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكوتين ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور بعد ما بدر منه بعد توقيع غرامة عليه من قبل لجنة الانضباط.

وكشف مصدر من اللجنة الخماسية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تقدمنا بشكوى مُجمعة ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية المصرية وطالبنا فيها بضرورة إيقافه بعد ما بدر منه من تجاوزات وآخرها تصريحاته في قناة الزمالك".

وأضاف "تقدمنا بشكوى مُجمعة أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبنا فيها بضرورة إيقاف رئيس الزمالك عن الظهور الإعلامي بسبب تجاوزاته المستمرة ضدنا وخروجه عن القواعد والأسس لاحترام الجميع".

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وتابع "كما تقدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة بشكوتين للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة طالبا فيها بتوقيع أقصى عقوبة على رئيس الزمالك".

وأردف "الشكوتان المقدمتان للجنة الانضباط تؤكدان أن رئيس الزمالك وقُع عليه من قبل العديد من العقوبات خلال سنة واحدة فقط لذا يجب توقيع أقصى عقوبة عليه".

وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة أعلنت يوم الثلاثاء تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه التحكيم. (طالع التفاصيل)

ورد مرتضى منصور على العقوبة الموقعة عليه بشكل غاضب في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

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