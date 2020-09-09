مرتضى منصور غاضبا: يحاولون استفزازي لأنني أهزم الأهلي في كل شيء

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:45

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسائل نارية معترضا على عقوبة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عليه بسبب انتقاد الحكام.

وأعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة توقيع عقوبة على مرتضى منصور رئيس الزمالك قدرها 100 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وخلال مداخلة له مع قناة الزمالك وجه مرتضى منصور الكثير من الرسائل النارية:

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وجاءت رسائل مرتضى منصور كالآتي:

* اتحاد الكرة وقع علي 4 عقوبات مالية ولم يوقع على أي عضو مجلس إدارة في الأهلي أي عقوبة.

* مرتضى منصور هو الذي فاز بالدوري المصري والكأس والسوبر والكونفدرالية وهزمت الأهلي في كل الألعاب، لذلك يجب أن نوقع عليه عقوبات لتحطيمه نفسيا.

* رد فعلي على عقوبات اتحاد الكرة هو أنني ذهبت إلى ملعب كرة السلة وسجلت 10 كرات ولن أرد على كل هذه الاستفزازات.

* وليد سليمان عندما شارك في المباريات بدون الخاتم خسر الأهلي، ولكن عندما شارك وهو يرتدي الخاتم أمام حرس الحدود سجل الأهلي هدفين في آخر 4 دقائق.

* لجنة عمرو الجنايني تعمل بشكل غير قانوني والاتحاد الدولي أخبرهم بالرحيل في 30 نوفمبر المقبل.

* عدم توجيه الدعوة لي لحضور حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد ليس إلا استفزاز لي ولجماهير الزمالك الكبيرة.

* يحاولون استفزازي كل يوم في كل الاتجاهات ولكني لا أرد وأقول فقط "يارب".

* اتحاد الكرة غرمني 100 ألف جنيه لعدم حضوري السوبر المصري في أبو ظبي، وعندما أرسل لنا مكافأة البطولة أرسلها مخصوم منها 100 ألف جنيه.

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