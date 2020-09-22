يوفنتوس يعلن وصول موراتا للانضمام إلى صفوفه

أعلن نادي يوفنتوس عن وصول ألفارو موراتا إلى تورينو للانضمام إلى صفوف الفريق.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد يوفنتوس

ومن المُنتظَر أن يخضع موراتا للفحص الطبي الثلاثاء، تمهيدا لانتقاله رسميا من أتليتكو مدريد إلى يوفنتوس.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسيدفع يوفنتوس مبلغ 9 ملايين يورو قيمة الإعارة، مع وجود بند يسمح لـ يوفنتوس بشراء المهاجم الإسباني مقابل 45 مليون يورو حتى يونيو 2021.

كما أنه يوجد بند يسمح بتمديد الإعارة لعام إضافي لتنتهي في 2022.

واتجه يوفنتوس إلى التعاقد مع موراتا بعد فشله في استقدام لويس سواريز مهاجم برشلونة لعدم حصوله على جواز سفر إيطالي في الوقت المناسب.

موراتا (27 عاما) لعب سابقا في صفوف يوفنتوس لمدة موسمين بين 2014 و2016.

وسجّل موراتا 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس، كما صنع 18 هدفا، وتوج معه بالثنائية المحلية لموسمين متتاليين.

وكان موراتا قد انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي مقابل 56 مليون يورو.

وسجّل موراتا 22 هدفا في 61 مباراة مع الروخيبلانكوس على مدار موسم ونصف.

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