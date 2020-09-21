كالديرون يعلق لـ في الجول على مفاوضات الزمالك

رد جابريبل كالديرون المدير الفني الأرجنتيني المرشح لتدريب الزمالك على أنباء مفاوضاته مع الفريق الأبيض.

وقال كالديرون في تصريح مقتضب لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "نعم توجد مفاوضات مع الزمالك ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن".

وأتم "لذلك علينا الانتظار ولا يمكنني التصريح بأكثر من ذلك حتى الآن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق وضع الزمالك خطة بديلة لـ فيريرا في حالة عدم إتمام الاتفاق مع الأخير على تدريب الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال في وقت سابق: "نفاضل بين كالديرون ومدرب إيطالي آخر بعد اعتذار جيسوالدو فيريرا".

ويبحث الزمالك عن مدير فني خلفا لباتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده بعد دفع الشرط الجزائي لتدريب التعاون السعودي.

وكانت أخر محطات كالديرون مع بيرسبوليس الإيراني الذي رحل عن تدريبه في يناير الماضي.