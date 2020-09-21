مصدر مقرب من بانون لـ في الجول: الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعب على بنوده الشخصية.. وموقف الرجاء

أتم الأهلي اتفاقه مع بدر بانون مدافع الرجاء على تفاصيل التعاقد الشخصية ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع النادي المغربي لإتمام التعاقد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "الأهلي اتفق مع بدر بانون على تفاصيل التعاقد الشخصية".

وأضاف "اللاعب سيحصل على راتب مقارب للرقم المعلن في وسائل الإعلام والمقدر بمليون دولار".

وبسؤاله عن موقف المفاوضات بين الأهلي والرجاء قال: "لم يتوصل الناديين لاتفاق نهائي حتى اللحظة الحالية، لكنها تسير بشكل جيد".

وأكمل "لا توجد عقبات في المفاوضات، الأهلي قدم عرضا جيدا للغاية لكن ليس مثل المثار حاليا بأنه يقدر بمليوني دولار".

وأردف "أتوقع أن تنتهي الصفقة برقم أقل من المعلن".

وتابع متحدثا عن موقف الرجاء من بيع اللاعب "الرجاء منفتح لبيع اللاعب خاصة بعد تعاقده مع مروان الهدهودي، بالإضافة لأن الإدارة قطعت وعدا لبدر بالرحيل لو تلقى عرضا جيدا".

واستدرك "الشيء الوحيد الذي طلبه الرجاء حاليا هو إكمال المفاوضات بعد نهاية الموسم بسبب إكماله للدوري ومشاركته في دوري أبطال إفريقيا".

وبسؤاله هل تلقى بدر بانون عروضا أخرى بخلاف الأهلي أجاب المصدر "هناك بعض الاهتمامات ببدر من قبل بعض الأندية الأوروبية، لكن ليست عروض رسمية وليست بنفس قوة الأهلي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق بوجود اسم المدافع المغربي بدر بانون على رأس قائمة المرشحين للانضمام للأهلي في ظل رغبة النادي في دعم ذلك المركز. (

طالع التفاصيل)

ويضم الأهلي بين صفوفه السداسي علي معلول وأليو بادجي وأليو ديانج وجونيور أجايي وجيرالدو ووليد أزارو، ويحتاج الأهلي بشكل مبدئي للاستغناء عن لاعب من الـ 6 قبل الموسم الجديد، والثلاثي الأول (علي معلول - أليو بادجي - أليو ديانج) لا يرغب النادي في الاستغناء عن أي منه.

وفي حالة أراد الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد عليه الاستغناء عن لاعبين من أصل 6.

بدر بانون مدافع الرجاء صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع الرجاء حتى 2022.

ناشئ الرجاء المغربي سبق له اللعب بقميص نهضة بركان، قبل أن يعود مجددا للرجاء عام 2015.

وشارك بانون في 19 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف، وسبق له أن ارتبط بالانتقال للأهلي منذ سنتين.